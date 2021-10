El PSOE responde al PP que la Diputación mejora la ayuda para organizar corros de lucha leonesa

La Diputación de León refuerza su apuesta por la lucha leonesa incrementando las partidas de las dos líneas de ayudas dirigidas a fomentar este deporte. Así, la convocatoria para la concesión de subvenciones para contribuir a la financiación de los programas de actividades organizados por entidades deportivas oficiales representativas de la lucha leonesa y de los deportes autóctonos se publicará en próximas fechas con una dotación presupuestaria de 100.000 euros. Esto supone un aumento de 20.000 euros respecto a la cuantía que la institución provincial destinaba a este fin.

Además, el apoyo decidido de la Diputación a la lucha leonesa también se concreta con las subvenciones dirigidas a ayuntamientos y juntas vecinales para la organización de corros, que también verán incrementada su partida pasando de 75.000 a 80.000 euros. Por este motivo, la diputada de Deportes, Susana Folla, ha expresado su sorpresa ante las declaraciones del portavoz del grupo popular en la institución, pues “conocen perfectamente este incremento en la dotación presupuestaria y el motivo por el que aún no se han publicado, ya que así se les informó en la Comisión de Deportes celebrada el pasado 22 de septiembre”.

Acusación del portavoz del PP

Así responde a la acusación que hizo hoy el portavoz del PP, Francisco Castañón, quien dijo que la institución había “eliminado” las partidas para municipios y pedanías.

“Si aún no se ha publicado esta convocatoria es porque debido a la pandemia no supimos hasta el último momento si este verano se iban a poder celebrar los corros de lucha o no, y sin programa no se puede sacar convocatoria”, ha expuesto la diputada recordando que los plazos de tramitación llevan su tiempo.

“Me asombra que el portavoz del grupo popular acuse al actual equipo de gobierno de eliminar estas ayudas cuando sabe perfectamente que esta convocatoria se publicará próximamente y, además, con más importe del que los anteriores dirigentes de la institución tenía consignado”, ha concluido.

