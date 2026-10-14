Investigan el macabro hallazgo de una anciana fallecida con signos de violencia en su casa de Burgos tras un posible robo

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo de una mujer de 83 años fallecida en su domicilio de la calle Victoria, en el barrio de Gamonal, en Burgos, con aparentes signos de violencia.

La víctima, que vivía sola, tenía movilidad reducida y sufría una deficiencia respiratoria grave, recibía asistencia parcial domiciliaria y fue cuando la trabajadora acudió a su vivienda a eso de las 18:45 horas en la tarde de este pasado martes, 13 de octubre, cuando se encontró el macabro hallazgo.

Fuentes de la investigación han trasladado a este periódico que están "todas las hipótesis abiertas", estando entre ellas la del robo.

Precisamente, el interior de la vivienda presentaba visible desorden, con algunas de las estancias revueltas.

En el momento en que se pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, el cuerpo activó el protocolo de muertes violentas y hasta el lugar acudió la unidad científica e inspección ocular.

Por el momento, en un caso de esta naturaleza desde la Policía Nacional no pueden dar más detalles, "por respeto a la víctima y a la investigación, que al principio siempre es difícil".

Lo que sí se puede confirmar es que este suceso está siendo investigado como un homicidio, con el objetivo de tratar de dar con el presunto autor o autores.

La autopsia, que se realizará durante este miércoles, tratará de determinar las causas exactas del fallecimiento de la mujer.