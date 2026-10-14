Cortada la A-1 en Burgos tras salirse de la vía un camión con mercancías peligrosas: hay un herido

Dos accidentes protagonizados por camiones han movilizado este miércoles a los servicios de emergencia en dos vías de alta capacidad de la provincia de Burgos.

El primero se ha producido en la A-1, a la altura de Villamayor de los Montes, donde un camión que transportaba mercancías peligrosas se ha salido de la vía y ha obligado a cortar la circulación en el punto afectado.

El segundo siniestro ha tenido lugar en la AP-1, en Briviesca, donde ha volcado un tráiler cuyo conductor ha quedado atrapado en la cabina.

El primer accidente se ha registrado a las 14.40 horas en el punto kilométrico 211 de la A-1.

Como consecuencia de la salida de vía, el conductor del vehículo ha resultado herido. El camión transportaba polímero en estado sólido, una sustancia que ha motivado la activación de los protocolos de emergencia correspondientes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Tráfico, Bomberos de Burgos y personal sanitario de Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil se ha hecho cargo de la coordinación del incidente.

Además, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos ha declarado la situación 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril en Castilla y León (MPCYL).

Los servicios de emergencia desplazados al lugar han confirmado que no existe peligro para la población.

La A-1 permanece cortada en el punto afectado mientras se desarrollan las labores de intervención.

Un segundo accidente en la AP-1

Apenas 22 minutos después, a las 15.02 horas, los servicios de emergencia han recibido un aviso por el vuelco de un tráiler en el punto kilométrico 56 de la AP-1, a la altura de Briviesca.

En este segundo siniestro ha resultado herido el conductor, un varón de unos 40 años, que ha quedado atrapado en el interior de la cabina.

Hasta el lugar se ha movilizado a los Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro, además de avisar a los servicios de Tráfico y a Sacyl.

Ambos accidentes han requerido la intervención de distintos recursos de emergencia en las carreteras burgalesas durante la tarde, con especial atención al siniestro de la A-1 por el transporte de mercancías peligrosas.