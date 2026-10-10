Fiesta del Cordero y Lechazo de Burgos. Fotografía: Junta de Castilla y León.

La fiesta ideal para disfrutar de cordero y lechazo: Castilla y León cuenta con 8.705 explotaciones de ovino

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha asistido a la XXV Fiesta Reivindicativa del Cordero y Lechazo de Burgos

Una jornada dedicada a poner en valor la producción ovina, la calidad de sus productos y la importancia de esta actividad ganadera para el desarrollo económico y social del medio rural.

El ovino constituye un sector estratégico para Castilla y León por su contribución a la actividad económica, a la fijación de población en numerosas zonas rurales y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales mediante el pastoreo.

La jornada ha comenzado con el tradicional concurso culinario, en el que los participantes han elaborado diferentes recetas con el ovino como ingrediente principal, y ha continuado con una caldereta popular para vecinos y visitantes.

El encuentro ha servido también para abordar algunas de las principales dificultades del sector, entre ellas la necesidad de mejorar la información del etiquetado de los corderos importados, la escasez de mano de obra cualificada y los ataques continuados del lobo.

Además de su dimensión productiva, la ganadería ovina cumple una función esencial en la gestión del territorio.

El pastoreo contribuye al mantenimiento de los paisajes agrarios, favorece la conservación de espacios abiertos y ayuda a controlar la vegetación, reduciendo la acumulación de combustible y el riesgo de incendios forestales.

España cuenta con un censo ovino que se ha mantenido en los últimos años en torno a los 14 millones de cabezas, lo que la sitúa como el principal productor de la Unión Europea.

Castilla y León ocupa la tercera posición nacional en censo ovino, por detrás de Extremadura y Castilla-La Mancha y por delante de Andalucía.

En la actualidad, la Comunidad cuenta con 8.705 explotaciones activas de ovino de producción-reproducción y un censo de 1.589.933 reproductoras.

La actividad presenta una especial implantación en provincias como Zamora, León, Salamanca y Valladolid, que concentran más de la mitad del censo autonómico.

El lechazo constituye uno de los productos más representativos de la producción ganadera de Castilla y León y forma parte de la tradición gastronómica y agroalimentaria de la Comunidad.

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Lechazo de Castilla y León ampara animales procedentes exclusivamente de las razas churra, castellana y ojalada, vinculadas históricamente al territorio.

Sus características diferenciales vienen determinadas por factores como la raza, el sistema de producción y la alimentación, elementos que contribuyen a la singularidad y reconocimiento de este producto.

En la actualidad, la IGP Lechazo de Castilla y León reúne cerca de 700 explotaciones ganaderas inscritas y constituye una de las principales figuras de calidad vinculadas al sector ovino de la Comunidad.

En 2025, el valor comercializado de los lechazos amparados superó los 15 millones de euros, lo que refleja la relevancia económica de esta producción dentro de la cadena agroalimentaria de este territorio y su contribución al mantenimiento de la actividad ganadera en el medio rural.

La producción ovina y las figuras de calidad asociadas a sus productos forman parte de las materias sobre las que ejerce competencias la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

La investigación y la innovación desempeñan un papel relevante en la evolución del sector ovino.

A través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), se desarrollan diferentes actuaciones relacionadas con la sostenibilidad, la mejora genética, la digitalización, la alimentación animal y la incorporación de nuevas tecnologías a las explotaciones, en colaboración con organizaciones, asociaciones y entidades vinculadas al sector.

Entre estas iniciativas destaca INNOVICAP-IA, orientada a incorporar tecnologías inteligentes e inteligencia artificial en las explotaciones de ovino y caprino.

También sobresale ARISTECH, que trabaja en el desarrollo de soluciones para automatizar total o parcialmente el proceso de ordeño, mediante sistemas de apoyo que faciliten la colocación automatizada de pezoneras y permitan organizar de forma más eficiente el trabajo en la sala de ordeño.

La investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento acompañan la evolución de la producción ovina, una actividad profundamente arraigada en Castilla y León.

Ligados al territorio y al trabajo de generaciones de ganaderos, el ovino y el lechazo constituyen una manifestación destacada del patrimonio ganadero y agroalimentario de la Comunidad y forman parte de la realidad económica, social y cultural de numerosas localidades del medio rural.