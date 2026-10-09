ProBurgos invierte en su imagen digital y aprueba la carrera profesional para sus 23 trabajadores

Paso adelante en la modernización y gestión interna de la promoción burgalesa. El Consejo de Administración de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos 'ProBurgos' ha dado luz verde este viernes, en sesión extraordinaria, a un paquete de acuerdos estratégicos que incluye la renovación integral de sus portales digitales y la homologación de las condiciones laborales de sus 23 trabajadores con las del propio Ayuntamiento.

En el plano digital, la entidad estrenará dos portales web completamente renovados para adaptar su imagen a los proyectos actuales de la ciudad.

Tras un proceso de licitación muy concurrido —con más de medio centenar de ofertas presentadas—, la nueva web corporativa ha sido adjudicada a la firma Telecyl (Grupo Madison) por 13.450 euros e integrará bajo un mismo paraguas las áreas de Congresos Burgos y Burgos Gastronomy City.

Por su parte, el Fórum Evolución Burgos dispondrá de una plataforma independiente centrada en la venta de entradas, alquiler de espacios y difusión de su agenda, adjudicación que ha recaído en Asistencia Pública Integral (Grupo API) por 7.243,23 euros.

Ambas herramientas ganarán en seguridad, accesibilidad y posicionamiento.

En el capítulo social e interno, el Consejo ha ratificado el Reglamento de Carrera Profesional Horizontal para sus 23 empleados.

Este acuerdo, negociado con la representación sindical, equipara a la plantilla con el modelo municipal mediante cuatro grados de desarrollo profesional vinculados a la formación, el desempeño y la trayectoria sin necesidad de cambiar de puesto.

En esta misma línea de homologación, se ha aprobado adaptar el sistema de fichaje y registro horario al del Consistorio burgalés, cerrando la sesión con la adjudicación del servicio de limpieza de sus centros a la empresa Eulen por un importe de 174.685,75 euros anuales.