El Paseo del Espolón y Marceliano Santa María acogerán puestos de artesanía, comercio y ambientación El Español

El mercado medieval ideal para visitar del 1 al 4 de octubre: más de 100 puestos, gastronomía y juegos para niños

Burgos volverá a viajar al pasado con la celebración del Mercado Medieval, una de las propuestas que convertirán durante cuatro días el centro histórico de la ciudad en un escenario ambientado en la época medieval.

Del jueves 1 al domingo 4 de octubre, el Paseo del Espolón y Marceliano Santa María acogerán puestos de artesanía, comercio y ambientación, mientras que el Paseo Sierra de Atapuerca contará con una zona gastronómica y la Plaza del Rey San Fernando sumará nuevos puestos a este recorrido por la historia de la capital burgalesa.

Todo ello dentro de la Semana Cidiana organizada por el Ayuntamiento de Burgos durante las dos últimas semanas.

Nobles y burgueses, comerciantes, taberneros, cómicos ambulantes y otros personajes populares formarán parte de una recreación pensada para mostrar cómo era el día a día de la sociedad burgalesa medieval.

El bullicio de los puestos, las conversaciones, la música en directo y los espectáculos acompañarán a los visitantes durante el recorrido, creando una ambientación que permitirá descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente.

La propuesta recupera así parte del pasado histórico de Burgos y ofrece la posibilidad de viajar simbólicamente hasta la época vinculada a don Rodrigo y al universo del Cid.

Durante todo el fin de semana, el Mercado Medieval se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro de la programación, combinando artesanía, gastronomía, entretenimiento y recreación histórica en algunos de los espacios más céntricos de la ciudad.

Combate medieval en la Plaza de San Juan

La programación contará además con una propuesta especialmente llamativa para quienes quieran acercarse a las técnicas de combate de la época. La Plaza de San Juan acogerá una competición de combate medieval en la que participarán diez equipos nacionales.

La actividad se completará con jornadas divulgativas en las que el público podrá conocer mejor esta disciplina, sus técnicas y sus principales características.

Los combates tendrán lugar el sábado 3 de octubre, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y continuarán el domingo 4 de octubre, de 11:00 a 14:00 horas, en la Plaza de San Juan.

Música, literatura e historia en el Castillo de Burgos

La programación también llevará la ambientación medieval hasta algunos de los espacios patrimoniales más destacados de la ciudad.

Así, el jueves 1 de octubre, a las 20:30 horas, el Castillo de Burgos será escenario de El Cantar del Destierro, un concierto de EntreBescant Ensemble inspirado en el destierro del Cid.

El Patio de Armas del castillo será el punto de encuentro entre música, literatura y patrimonio, en una propuesta que permitirá disfrutar de uno de los escenarios más emblemáticos de Burgos mientras se evoca uno de los episodios más conocidos relacionados con la figura del Cid.

El acceso será libre hasta completar el aforo.

La música medieval llegará también a Santa Gadea

La programación continuará el viernes 2 de octubre con música de inspiración medieval. La Coral del Camino, procedente de Hornillos del Camino, ofrecerá un concierto con piezas que evocarán la época del Cid y el ambiente musical de la Edad Media.

La actuación tendrá lugar a las 20:00 horas en la iglesia de Santa Gadea, otro de los espacios históricos que se incorporan a una programación que busca combinar patrimonio, cultura y recreación histórica.

Con el Mercado Medieval como uno de sus principales atractivos, Burgos concentrará del 1 al 4 de octubre diferentes actividades vinculadas a la historia de la ciudad y a la figura del Cid.

Artesanía, gastronomía, espectáculos, combates, música y patrimonio se darán cita durante estos días para ofrecer a vecinos y visitantes una completa inmersión en el pasado medieval burgalés.