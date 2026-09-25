La feria medieval ideal para visitar este 26 de septiembre: juegos ecuestres con Babieca, danzas históricas y gastronomía

La Semana Cidiana de Burgos arrancará este sábado, 26 de septiembre, con una de sus propuestas más singulares: La Mesnada del Cid.

¿Qué es? Pues la feria medieval que se celebra en Fuentes Blancas y que este año alcanza su segunda edición con más actividades, más colectivos participantes y nuevas propuestas para acercar la Edad Media al público.

La cita, que se incorporó por primera vez a la programación en 2025, vuelve este año con una programación ampliada y con la participación de asociaciones y colectivos vinculados a la Semana Cidiana.

Una jornada pensada para todos los públicos en la que la recreación histórica, los espectáculos, los talleres y las actividades infantiles compartirán protagonismo.

La feria se desarrollará en la campa situada frente al camping de Burgos, en Fuentes Blancas, durante la mañana y la tarde.

El horario será de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.

La Mesnada del Cid plantea una inmersión en la época medieval a través de actividades participativas y demostraciones.

Los visitantes podrán acercarse a algunas de las tradiciones, costumbres y formas de entretenimiento vinculadas a la Edad Media sin necesidad de limitarse a contemplar las recreaciones.

Entre las propuestas previstas se encuentran el tiro con arco, los juegos ecuestres, los combates de lucha medieval, las danzas históricas y diferentes talleres participativos.

La programación cuenta además con la colaboración de asociaciones y colectivos relacionados con la Semana Cidiana, que contribuirán a crear el ambiente de recreación histórica de la jornada.

La idea es combinar el componente divulgativo con el entretenimiento, de manera que tanto los más pequeños como los adultos puedan encontrar actividades durante la visita.

Una de las novedades de este año

La segunda edición de La Mesnada del Cid llega con novedades. Una de ellas es el aumento de la participación de asociaciones y colectivos, que amplían las propuestas relacionadas con la recreación y divulgación de la historia medieval.

También se incorporan nuevas actividades dirigidas especialmente al público infantil, con talleres y propuestas pensadas para que los niños puedan acercarse a la Edad Media de una forma más entretenida y participativa.

Otra de las novedades de esta edición será la presencia de la Hermandad de Peñas y Casas Regionales de Burgos, que se encargará de la oferta gastronómica durante toda la jornada.

De esta forma, la feria también ofrece un espacio para hacer una parada y disfrutar de la jornada en Fuentes Blancas.

La programación de La Mesnada del Cid incluye diferentes espectáculos y demostraciones repartidos entre la mañana y la tarde.

A las 12:00 horas llegará uno de los primeros platos fuertes del día: «Cielo y llamas del campeador», un espectáculo circense de la compañía Ethereal.

Media hora después, a las 12:30 horas, está prevista una charla sobre los pendones concejiles, una propuesta de carácter divulgativo para conocer mejor algunos elementos relacionados con la historia y las tradiciones medievales.

A las 13:00 horas será el turno del teatro de títeres «El Cid Campeador», de Juan Catalina. La representación volverá a celebrarse por la tarde, a las 18:00 horas, por lo que habrá una nueva oportunidad para quienes visiten la feria en el segundo tramo de la jornada.

Llega Babieca

También a las 13:00 horas se podrá disfrutar de una exhibición ecuestre, una de las propuestas que buscan recrear el ambiente y las habilidades relacionadas con la época.

La tarde contará con uno de los elementos más vinculados a la figura del Campeador. Entre las 17:00 y las 19:00 horas, el espectáculo itinerante «Babieca, el caballo del Cid», de Mock Mock 22, recorrerá el espacio de la feria.

La presencia de Babieca permitirá acercar al público a uno de los elementos más conocidos de la tradición cidiana a través de una propuesta de carácter itinerante.

A las 17:00 horas también comenzará el taller de danzas medievales, una actividad participativa que permitirá al público acercarse a las danzas de la época.

Y durante la tarde se retomarán otras de las actividades que forman parte de la feria, como el tiro con arco, los juegos a caballo, la lucha medieval y las danzas.

Además de estos espectáculos con horario concreto, durante la feria habrá otras propuestas de recreación medieval, como tiro con arco, juegos ecuestres, combates de lucha medieval, danzas y talleres.