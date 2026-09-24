Imagen de Alberto, la persona desaparecida en Burgos. Fotografía: Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

Buscan a un hombre de 61 años desaparecido desde el pasado 14 de septiembre en Burgos

Desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas se pide colaboración ciudadana para dar con el paradero de esta persona.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas de España ha informado de la desaparición de Alberto R.P. en Burgos el pasado 14 de septiembre de 2026.

Desde dicho centro han apuntado que el desaparecido tiene 61 años, es de constitución física corpulenta, mide 1,70 metros de altura y su color de ojos es marrón.

También señalan que el color del pelo es negro, pero que su tipo y longitud son desconocidos.

Desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas piden colaboración ciudadana y añaden que si se dispone de información sobre el desaparecido se contacte con el centro o con el 091 de la Policía Nacional.

Todo para localizar, después de 10 días a esta persona cuyo paradero se perdió en Burgos.