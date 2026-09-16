Karrikaburu, delantero del Burgos CF, detenido por triplicar la tasa de alcohol tras un accidente

Jon Karrikaburu tiene un problema lejos del terreno de juego.

El delantero del Burgos CF, cedido por la Real Sociedad, está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial después de dar positivo en un control de alcoholemia realizado el pasado domingo por la tarde en Navarra.

El futbolista arrojó una tasa de 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por encima del límite de 0,60 que marca la vía penal.

Los hechos se produjeron después de que Karrikaburu se viera involucrado en un accidente.

En un primer momento, otra persona que viajaba con él asumió que era quien conducía el vehículo.

Sin embargo, el episodio tuvo un segundo capítulo poco después, cuando el delantero fue interceptado mientras conducía otro turismo.

La situación quedó al descubierto después de que un agente de la Policía Municipal de Pamplona que se encontraba fuera de servicio presenciara una maniobra antirreglamentaria de un segundo vehículo al abandonar la zona, según relatan medios locales de Navarra.

El agente alertó a las autoridades y la Guardia Civil localizó e interceptó el coche poco después.

Al volante se encontraba Karrikaburu, que fue sometido a la correspondiente prueba de alcoholemia.

El resultado, 0,73 mg/l, llevó a su detención por un presunto delito contra la seguridad vial. Las autoridades investigan además la titularidad del segundo turismo.

El procedimiento podría resolverse mediante un juicio rápido en el Juzgado de Pamplona en las próximas fechas. Desde el Burgos CF han trasladado su intención de que todo el proceso avance cuanto antes.

En su día libre

El incidente tuvo lugar en una jornada en la que el futbolista no tenía actividad con el conjunto burgalés. Karrikaburu disfrutaba de su día libre después de haber sido protagonista el viernes en El Plantío, donde marcó un gol y dio una asistencia en la victoria del Burgos CF frente al Ceuta (3-1).

Según trasladó el Burgos CF, Karrikaburu comunicó personalmente sus disculpas y su arrepentimiento por lo ocurrido.