Burgos se prepara para nueve días de Semana Cidiana con el Castillo como nuevo escenario y un homenaje de película

La alcaldesa, Cristina Ayala, que ha estado acompañada de la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros Cedida

La Semana Cidiana se celebrará del 26 de septiembre al 4 de octubre con más de un centenar de actividades y varias novedades que este año amplían el mapa de la celebración.

El Castillo de Burgos se incorpora por primera vez al programa, Fuentes Blancas gana protagonismo y una comitiva de 60 pendones recorrerá el centro de la ciudad para recrear uno de los pasajes del Cantar de mio Cid.

La programación, presentada este miércoles en el propio Castillo, busca también reforzar la vertiente cultural de una cita que cada año suma nuevos espacios y participantes.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, han destacado la expansión del evento, mientras que el III Congreso Internacional sobre el Cid y la participación de las asociaciones tendrán un peso destacado en esta edición.

El primer fin de semana llevará buena parte de la actividad hasta Fuentes Blancas. Allí, junto al camping, se instalará el sábado 26 de septiembre la feria medieval La Mesnada del Cid, que amplía este año su número de participantes y propuestas.

Habrá demostraciones, talleres y actividades para niños, entre ellas un espectáculo de títeres de la compañía Juan Catalina dedicado al Cid y Jimena.

La gastronomía también tendrá espacio propio gracias a la incorporación de la Hermandad de Peñas y Casas Regionales de Burgos. La feria podrá visitarse de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 horas.

También el sábado, el barrio de Cortes completará su particular recorrido por la historia cidiana con la inauguración del tercer mural del ciclo, dedicado al destierro de Rodrigo Díaz de Vivar y realizado por el artista Esteban Espinosa, 'Tinte Rosa'.

El programa continuará durante el fin de semana con talleres y una demostración de cocina medieval a cargo de ACOREBU.

La ciudad tendrá además una cita para recorrer sus principales escenarios vinculados al Campeador. El domingo 27, la II Marcha Semana Cidiana saldrá a las 11:00 horas de la plaza del Rey San Fernando y cubrirá cuatro kilómetros por distintos enclaves cidianos.

La actividad, organizada junto a la Plataforma del Tercer Sector de Burgos, está abierta a toda la ciudadanía.

A estas propuestas se sumarán las rutas teatralizadas de Ronco Teatro y las visitas guiadas a la bodega del Monasterio de San Pedro de Cardeña, que volverán a repetirse el siguiente fin de semana.

Del Congreso al Castillo

Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, el foco se trasladará al Fórum Evolución con el III Congreso Internacional sobre el Cid, organizado junto al área de Historia Medieval de la Universidad de Burgos.

Durante tres jornadas, investigadores y especialistas analizarán la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, su época y la forma en que su legado ha llegado hasta nuestros días.

La última jornada contará con la presencia del historiador, guionista y productor Javier Olivares, creador de El Ministerio del Tiempo.

La televisión estará también presente a través de Sergio Peris-Mencheta, que interpretó al Cid en uno de los capítulos de la serie y que este año será el encargado de pronunciar el pregón.

El Castillo de Burgos será precisamente otro de los grandes estrenos. El jueves 1 de octubre, el Patio de Armas acogerá a las 20:30 horas El Cantar del Destierro, un concierto de EntreBescant Ensemble inspirado en el destierro del Campeador y en el Cantar.

La entrada será libre hasta completar el aforo y habrá autobuses gratuitos desde la plaza de España desde las 19:30 horas.

No será el único espacio patrimonial incorporado a la programación. La iglesia de Santa Gadea, que ya participó el año pasado, acogerá el viernes 2 un concierto de la Coral del Camino, a las 20:00 horas, con un repertorio inspirado en la música medieval.

Un Cid llevado a la pantalla

La Semana Cidiana también propone mirar al personaje a través del cómic y la ilustración. El Fórum Evolución acogerá del 28 de septiembre al 4 de octubre la exposición El Cid en el cómic: la imagen de un mito.

El viernes 2, a las 18:30 horas, sus protagonistas se trasladarán a una mesa redonda con los dibujantes Gregorio González Vilches, 'Mirbind', Víctor Sáiz Riocerezo, 'Vicsaizo', e Iván Sarnago.

Ese mismo día se entregará el III Premio Burgos y el Cid al ilustrador e infografista burgalés Julián de Velasco, responsable de Infografía de ABC y profesional vinculado durante más de cuatro décadas al periodismo gráfico.

Entre sus trabajos figuran distintos proyectos relacionados con el Camino del Cid.

La jornada tendrá además una de las estampas más reconocibles de esta edición. A las 19:00 horas, 60 pendones concejiles partirán del paseo de la Sierra de Atapuerca y atravesarán la ciudad hasta llegar a la plaza del Mio Cid.

La imagen pretende recuperar el pasaje del Cantar de mio Cid en el que sesenta pendones acompañan al Campeador.

El gran sábado: tropas, pregón y antorchas

El sábado 3 de octubre concentrará buena parte de los grandes actos. A las 12:30 horas, cerca de un millar de personas partirán del Solar del Cid rumbo al Arco de Santa María. Allí, a las 13:30 horas, Sergio Peris-Mencheta pronunciará el pregón de la Semana Cidiana.

La jornada continuará en el paseo de la Sierra de Atapuerca con el Torneo Ecuestre Medieval y tendrá otro de sus momentos destacados por la noche.

A las 20:30 horas, un desfile de antorchas atravesará el centro histórico desde la plaza de Santa María hasta la plaza del Mio Cid.

El cine tendrá también un papel protagonista ese sábado, coincidiendo con el 65 aniversario de El Cid, la superproducción dirigida por Anthony Mann en 1961.

El Monasterio de San Juan acogerá una mesa redonda sobre las diferentes representaciones audiovisuales del personaje, con Andrea Bronston, hija del productor Samuel L. Bronston; Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film Commission y expresidente de Spain Film Commission, y Luis Arranz, guionista de la serie El Cid de Amazon Prime.

La historia del Campeador en la gran pantalla tendrá su prolongación el domingo 4 de octubre. A las 17:00 horas, el Teatro Principal proyectará íntegramente la película de Anthony Mann.

Será la víspera del cierre de una Semana Cidiana que tendrá todavía una de sus citas más solemnes a mediodía.

A las 12:00 horas, la Catedral de Burgos celebrará la misa en homenaje al Cid Campeador, en el templo donde reposan los restos de Rodrigo Díaz de Vivar y de su esposa, Jimena.

La programación de este año contará con la participación de 25 asociaciones y colectivos, tanto burgaleses como procedentes de otras provincias y comunidades, entre ellas La Rioja, Palencia, Madrid, Zaragoza, Cantabria y Cuenca.

La organización quiere además llevar la Semana Cidiana más allá de la ciudad y promocionará el evento en los metros de Madrid y Bilbao entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre.

Para quienes quieran seguir la programación sobre el terreno, desde el 26 de septiembre funcionará una caseta informativa junto al Teatro Principal, abierta de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.

Allí se podrán consultar las actividades y recoger los programas de una Semana Cidiana que este año vuelve a repartir sus escenarios por buena parte de Burgos.