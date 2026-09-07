Muere un hombre tras un accidente entre un turismo y una moto en un pueblo de Burgos

Un hombre de unos 65 años ha fallecido tras un accidente entre un turismo y una moto en el cruce de las carreteras BU-V-9232 y BU-910, en Baños de Valdearados (Burgos), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 12:46 horas de este domingo, 6 de septiembre, después de que el centro de emergencias del 112 de Castilla y León alertara de un accidente entre un turismo y una moto en la provincia de Burgos.

El alertante, en su aviso, explicaba que el motorista se encontraba inconsciente.

La Sala de Operaciones del 112 avisaba a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviaba una UVI móvil, cuyo personal confirmaba en el lugar el fallecimiento de un varón de unos 65 años.