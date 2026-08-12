Elon Musk reserva el Parador de Lerma, en el que durmió Napoleón, para ver el eclipse: "Está todo completo"

A la izquierda el Parador de Lerma y a la derecha Elon Musk Montaje EE

Durante unos días, el Parador de Lerma no tiene habitaciones libres. Las puertas están cerradas al público general, como ha podido confirmar este medio. La razón tiene un nombre: SpaceX.

"Está todo completo y reservado para un evento privado", señalan desde el parador.

La compañía estadounidense de fabricación aeroespacial y servicios de transporte espacial fundada por Elon Musk en 2002 ha alquilado por completo el Parador de Lerma con motivo del eclipse solar total que podrá observarse este miércoles, 12 de agosto.

Una operación que comenzó a gestarse hace aproximadamente año y medio y que ha convertido durante estos días este enclave burgalés en una especie de cuartel general científico y técnico.

En total, 140 especialistas se han desplazado hasta la provincia de Burgos.

Su misión es seguir y monitorizar el eclipse desde un emplazamiento que, después de ser estudiado por los equipos técnicos de la empresa, fue considerado adecuado para sus observaciones.

SpaceX realizó la reserva con 18 meses de antelación, una muestra de la importancia que la empresa concede al seguimiento del fenómeno.

El Parador de Lerma ocupa el antiguo Palacio Ducal, un edificio del siglo XVII ligado a la figura de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el poderoso duque de Lerma y valido de Felipe III.

El conjunto, de enorme valor histórico y arquitectónico, está declarado Bien de Interés Cultural.

Aquí incluso durmió Napoleón Bonaparte. Fue en 1809 durante la Guerra de la Independencia, utilizando el Palacio Ducal como base.

Durante este miércoles y jueves resulta, por tanto, imposible encontrar una habitación disponible.

La ocupación completa puede comprobarse en la propia oferta del establecimiento: todo el complejo está comprometido.

La presencia de SpaceX explica una situación que para algunos visitantes ha resultado desconcertante. Quien haya intentado reservar una habitación para coincidir con el eclipse se ha encontrado con un establecimiento cerrado al público por un evento privado.

Y eso ha generado también cierta controversia.

Porque mientras miles de personas se preparan para buscar un lugar desde el que observar el eclipse, uno de los enclaves privilegiados de la provincia ha quedado reservado exclusivamente para una empresa estadounidense y su equipo.

No es la primera vez que la compañía de Musk presta atención a un acontecimiento de estas características. Según los datos manejados por el entorno de la empresa, SpaceX ya desplazó personal a Chile en 2019 con motivo de otro eclipse solar total.

¿Y Elon Musk?

En Lerma y en otros puntos de la comarca llevan días circulando rumores sobre una posible presencia de Elon Musk.

La compañía ha desplazado a 140 especialistas, pero eso no significa que el multimillonario vaya a formar parte de la expedición.

No está confirmado que Musk vaya a estar en Lerma, aunque su posible llegada ha alimentado la expectación entre el pueblo.

La llegada del hombre más rico del mundo pertenece, de momento, al terreno de las especulaciones.