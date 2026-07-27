Cuatro trabajadores heridos tras ceder una cruceta a 20 metros de altura en una subestación eléctrica de Burgos

Cuatro trabajadores de entre 30 y 52 años han resultado heridos este lunes en un accidente laboral registrado en la subestación eléctrica de Villalbilla de Burgos, después de que se rompiera una cruceta cuando realizaban trabajos a unos 20 metros de altura.

El suceso se produjo en torno a las 10.03 horas, en el punto kilométrico 7 de la carretera N-620A.

Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, el alertante indicó que los propios compañeros de los afectados estaban procediendo a bajarlos con ayuda de una grúa.

La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a cuatro hombres de entre 30 y 52 años que han sido trasladados posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.