Las exmonjas de Belorado piden firmas a la ciudadanía para evitar la cárcel: “Estamos en el momento más difícil”

Imagen de las exmonjas de Belorado. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Estamos en nuestro momento más difícil”, aseguran las exmonjas de Belorado en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León y en el que han dado a conocer la campaña #Noalacárcelparalasmonjas.

“Después de años dedicadas a la oración, la vida religiosa y el servicio, nos enfrentamos a una situación que muchos consideran inimaginable: la posibilidad de acabar en prisión por un conflicto que ha traspasado las puertas de un convento y ha llegado al corazón de miles de personas”, apuntan.

La campaña de recogida de firmas en Change.org nace con el objetivo de movilizar a la opinión pública y “poner de manifiesto el respaldo ciudadano que las monjas de Belorado están recibiendo”.

Esta iniciativa comienza hoy su recorrido y permanecerá activa durante los próximos seis meses, dando la oportunidad a la ciudadanía de expresar su apoyo y participar en este proceso. Por este motivo han iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org.

“No para pedir privilegios. No para situarse por encima de la ley. Sino para reclamar algo que debería ser irrenunciable en cualquier sociedad: justicia, proporcionalidad y respeto por la dignidad de cada persona. Detrás de cada decisión hay vidas humanas. Y detrás de cada conflicto existe la necesidad de escuchar antes de juzgar”, añaden las exreligiosas.

El pasado año, cuando su comunidad se enfrentó al riesgo de un desahucio, miles de ciudadanos quisieron alzar la voz. La campaña “Salvemos a las monjas de Belorado” consiguió el apoyo escrito de 2.464 personas que pidieron “una solución basada en el diálogo y el respeto”.

Hoy, ante un nuevo capítulo de esta historia, vuelven a pedir que la sociedad no permanezca indiferente.

“Lo que está en juego va más allá de un caso concreto. Es una reflexión sobre quiénes somos como sociedad. Sobre si elegimos la confrontación frente al entendimiento, la imposición frente al diálogo, la condena antes de escuchar frente a una justicia verdaderamente humana”, añaden.

Asegurando que “una sociedad fuerte no es aquella que castiga con más dureza, sino aquella que sabe escuchar incluso en los momentos más difíciles”, afirma Canals, portavoz de las exmonjas.

Han decidido dar este paso para que “su voz no sea silenciada y para que cada ciudadano pueda expresar libremente su posición”. Porque, añaden, “hay momentos que definen a una generación. Momentos en los que la historia no solo recuerda lo que ocurrió, sino cómo reaccionamos ante ello”.

Durante años, estas religiosas han vivido “alejadas del ruido del mundo, entregadas a una vocación espiritual que para muchos representa sacrificio, austeridad y servicio”, explican.

Para quienes piden “una alternativa a la cárcel, enviar a prisión a unas mujeres cuya vida ha estado marcada por la renuncia personal y la entrega supone una imagen que interpela profundamente a la sociedad”.

“Al final, la justicia más elevada no es la que busca vencedores y vencidos, sino aquella capaz de encontrar un camino donde la verdad y la humanidad puedan caminar juntas”, afirman.

Las exreligiosas concluyen afirmando que “no pueden cambiar las rejas de la clausura por las de un centro penitenciario” y hacerlo “sería una medida injusta y desproporcionada ante la vida de entrega y servicio que han llevado durante años”.