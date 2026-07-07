La familia de Sergio Delgado reclama que se repita el juicio: "Que el TSJ proteja a la víctima y no al asesino"

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Justicia (TSJ) de Castilla y León celebró este martes, 7 de julio, la vista por los recursos de apelación presentados contra la sentencia de la Audiencia de Burgos que condenó a cuatro años de prisión al acusado de matar al joven, tras propinarle un puñetazo que le hizo caer y golpearse la cabeza contra el suelo.

La familia del vallisoletano Sergio Delgado, que falleció en febrero de 2024 tras recibir un puñetazo en la zona de ocio de Las Llanas, pide la nulidad del juicio celebrado hace unos meses en Burgos al considerar que el juez se “extralimitó en sus funciones”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Justicia (TSJ) de Castilla y León celebró este martes, 7 de julio, la vista por los recursos de apelación presentados contra la sentencia de la Audiencia de Burgos que condenó a cuatro años de prisión al acusado de matar al joven, tras propinarle un puñetazo que le hizo caer y golpearse la cabeza contra el suelo.

“Ahora solo queda esperar que el TSJ nos proteja y proteja a la víctima y no al asesino, y que matar no se haga gratis”, afirmó la hermana de Sergio Delgado a la salida del Tribunal, en una pequeña comparecencia ante los medios de comunicación.

Allí agradeció que se esté “dando voz” a este asunto, para que “no quede en el olvido”, y su hermano “siga estando presente”.

En este punto lamentó que hace unos meses Sergio y su familia no tuviesen “justicia” dentro de la sala, y agradeció contar con el apoyo de la sociedad.

“Tener que oír repetidamente cómo Sergio se cayó y solo fue un puñetazo, no sabéis el daño que provoca”, lamentó, a la vez que añadió que Sergio “no se cayó”. “Sergio se desploma. Sergio muere inmediatamente después de que le agredan.

Con la mayor violencia, con el mayor daño que puedes esperar cuando haces una acción como esa. Sergio era un chico de casi 2 metros, más de 100 kilos, con un chico que no le llegaba ni a la suela del zapato”, agregó.

La hermana del fallecido lamentó que el acusado esté libre, y tanto ella como su familia esperan que el Tribunal haga “lo que tiene que hacer”, aunque esto suponga tener que volver a vivir un juicio, escuchar lo ocurrido y volver a ver las imágenes.

“Esperamos que lo hagan lo más rápido posible, para poder descansar un poco e ir cerrando puertas”, concluyó.