El bello pueblo burgalés que disfruta con su famoso mercado pirata: música, artesanía y muchas sorpresas

Medina de Pomar es un municipio de 6.190 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se ubica en la provincia de Burgos y que se va a transformar, este fin de semana, en un auténtico puerto pirata.

Se trata de una cita que va a llenar el centro de la ciudad con ambientación, música, teatro de calle, artesanía y actividades para toda la familia durante los días 3, 4 y 5 de julio.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Medina de Pomar consolida una iniciativa que ya se ha convertido en una de las primeras grandes citas del verano.

Será la tercera ocasión consecutiva en la que el Consistorio apuesta por un gran mercado temático durante el primer fin de semana de julio, una fórmula que combina animación de calle, cultura y dinamización comercial y turística.

La iniciativa comenzó en 2024 con la celebración de un primer Mercado Pirata, continuó en 2025 trasladando el ambiente de la Plaza Somovilla al Lejano Oeste con un exitoso mercado ambientado en el Far West, y este 2026 recupera la temática pirata para volver a convertir Medina de Pomar en un gran puerto lleno de corsarios, galeones y aventuras para toda la familia.

Tras la magnífica acogida de las dos ediciones anteriores, el Ayuntamiento vuelve a apostar por un formato que convierte el centro de la ciudad en un gran escenario al aire libre donde vecinos y visitantes podrán sumergirse en un universo de personajes, espectáculos y actividades participativas.

Durante los tres días, el mercado contará con puestos de artesanía y alimentación, tabernas, campamento pirata, exposición de armas de época y artillería, galeón pirata, música en directo, cuentacuentos, teatro de calle, bucaneros, cantineras y numerosas sorpresas, creando una experiencia inmersiva para todos los públicos.

Programación

La programación arrancará el viernes 3 de julio a las 18:30 horas con la llegada del galeón al puerto y el desembarco de los piratas, dando paso a una intensa tarde de actividades con una batalla infantil participativa, teatro de títeres, pasacalles musicales, teatro de calle y un espectacular cierre nocturno protagonizado por fuego, magia, malabares y danzas.

El sábado será la jornada con mayor número de propuestas. Tras el pregón inaugural, el público podrá disfrutar de una búsqueda del tesoro teatralizada, pasacalles, representaciones y juegos participativos para los más pequeños.

La jornada la cerrará un espectáculo nocturno de fuego, combates de espadas y música en vivo.

La programación concluirá el domingo 5 de julio con nuevas actuaciones teatrales, talleres infantiles de cartografía, música itinerante por el mercado, una nueva búsqueda del tesoro y un

espectacular fin de fiesta donde el fuego, la música y las danzas volverán a ser los protagonistas.

La concejala de cultura y turismo, Nerea Angulo, anima “tanto a vecinos como a visitantes de toda la comarca y alrededores a disfrutar de un fin de semana diferente, recorriendo las calles del casco histórico y dejándose sorprender por una programación diseñada para disfrutar en familia, dinamizar el comercio y la hostelería local y seguir consolidando a Medina de Pomar como un referente de la programación cultural y turística estival en Las Merindades y provincia”.