Dia estrena nueva tienda en pleno centro de Burgos con descuentos del 25% y abrirá los domingos

Imagen de la fachada de la nueva tienda de Dia en Burgos

Dia da un paso más en su objetivo de consolidar el modelo de proximidad a nivel nacional y, más concretamente, en Burgos, donde ha abierto una nueva tienda para acercar una compra completa, fácil y asequible a sus clientes en la ciudad.

El establecimiento se ubica en la calle Eduardo Martínez del Campo, 1, y cuenta con una sala de venta de 299 metros cuadrados en los que se distribuye un surtido de más de 3.100 referencias.

Con estas cifras, el cliente podrá disfrutar de libertad para elegir entre los productos Dia de máxima calidad y las principales marcas de fabricante.

El supermercado está a escasa distancia de la Catedral de Burgos, en pleno casco histórico de la ciudad burgalesa. El acceso principal está en la calle Eduardo Martínez del Campo, pero la tienda goza también de visibilidad desde el Paseo de la Audiencia.

Esta apertura se suma a la red de establecimientos Dia que operan en la localidad, donde la cadena ya cuenta con ocho tiendas, llegando a las 13 en la provincia y las más de 200 en Castilla y León.

El hito afianza el modelo de proximidad de Dia en Burgos, que refuerza su compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando empleo en todas las comunidades en las que está.

El modelo de proximidad de la compañía apuesta por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local. La tienda de Burgos que anuncia Dia este miércoles dispondrá de ocho empleados, seis de ellos de nueva contratación.

Durante tres meses desde su apertura, los vecinos del barrio podrán obtener descuentos del 25% en las secciones de verdura, panadería, bollería y fruta. Por otro lado, los clientes del Club Dia tendrán una rebaja del 5% adicional en todas las compras durante cuatro semanas, que se acumulará en el monedero Wallet de la App.

El horario de apertura al público de la nueva tienda es de lunes a sábado de 09:00 a 21:00 y los domingos de 10 a 20:30 horas.