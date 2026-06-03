Despiden al director del Parador de Lerma (Burgos) tras la polémica de la fiesta de Ábalos

Paradores de Turismo de España ha cesado al director del alojamiento de Lerma (Burgos), Fernando Tizón, tras seis meses en este destino, y este asegura que ha demandado a la empresa porque el despido ha ocurrido “de la noche a la mañana” y sin ofrecerle los motivos concretos, según recoge Diario de Burgos en su edición de este miércoles.

Tal y como recuerda el rotativo, la polémica estalló a nivel nacional el año pasado cuando The Objective reveló las fiestas organizadas por el exministro José Luis Ábalos durante la pandemia, en 2021, en el Parador de Sigüenza (Guadalajara), donde Tizón era director, y posteriormente el mismo medio llegó a asegurar que le habían apartado del cargo, en el que llevaba casi siete años después de dicha publicación.

Su siguiente destino fue el Parador de Lerma, aunque el exdirector asegura que en este caso no fue un cese, sino que él mismo solicitó trasladarse a este destino para estar junto a su familia. Preguntado acerca de los motivos de su despido y si pueden tener relación con los hechos mencionados en Sigüenza, Tizón reconoció al periódico que “podía ser”, pero que desconocía los motivos, aunque los intuía. “Imagino que por cuestiones laborales no será”, expuso, aunque prefirió no hablar sobre el tema porque ahora tiene en marcha una demanda judicial y no quiere que eso afecte al proceso legal.

“Mi objetivo era regresar a Lerma para tener una estabilidad familiar, me he casado aquí y mis tres hijos son de Lerma. Y resulta que a los seis meses de llegar prescinden de ti”, manifestó.