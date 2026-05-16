El refugio secreto del desaparecido Miki Molina: un pequeño pueblo de apenas seis habitantes y con una sola calle

Su rostro era habitual verle en la mayoría de las series de televisión, en las alfombras rojas, en los estrenos más esperados y en las portadas de las revistas de sociedad. Y es que era miembro de una de las estirpes de artistas más importantes de España.

Decir Miki Molina era sinónimo de éxito. Pero la vida da muchas vueltas e igual que estás siendo el foco de todo, pasas a estar en el mayor de los ostracismos.

La vida del hermano de Ángela Molina podría dar para una serie, una de esas en las que tanto salía como Quién Da la Vez, Lleno Por Favor o Ana y los siete.

Desde hace tiempo que el actor tomó una decisión radical. De esas que son giros vitales de 180 grados. Ha querido desaparecer de la vida pública y buscar un refugio solitario, y qué mejor que hacerlo en tierras castellanas.

El programa de televisión 'Fiesta' (Telecinco) ha logrado localizar el paradero actual del actor.

Ahora mismo se ha instalado en un recóndito rincón de la provincia de Burgos. Por motivos de privacidad y para respetar la tranquilidad que el intérprete tanto anhela, no se ha revelado el nombre exacto de la localidad.

Ahora bien, las pistas nos hacen pensar en un escenario de una austeridad y belleza, algo que en muchos pueblos burgaleses existe.

Vamos con las pistas. Se trata de un pueblo minúsculo, compuesto por una sola calle y rodeado de naturaleza salvaje, donde Molina convive con apenas cinco vecinos más.

Sería cuestión de mirar el INE y este nos dice que algunos de los pueblos que se mueven en esos habitantes son Jaramillo Quemado, Villamedianilla y Reinoso. ¿Será alguno de estos?

En este escenario, muy cercano a un paraje natural protegido, el actor ha concedido una entrevista exclusiva donde se muestra más sincero que nunca.

A sus 63 años, Molina reconoce que el cambio lo ha hecho por necesidad vital de reencontrarse consigo mismo lejos del estrés que conlleva la industria del espectáculo.

"Yo siempre he sido feliz, pero ahora soy yo mi propia responsabilidad. Este trabajo es muy complicado, y precisamente ese es uno de los estreses que causa: estar siempre esperando a que suene el teléfono. Eso es lo que me quité de encima, lo primero", confiesa el actor.

Para Molina, la vida en este rincón de Castilla representa la liberación de un apellido que, si bien admite que le ha beneficiado y del que se siente orgulloso, también conlleva una carga de comparaciones constantes.

Asegura que no le molesta que le comparen con sus hermanos y defiende su talento como "buen actor", dejando la puerta abierta a futuros proyectos si el guion es el adecuado, pero siempre bajo sus propias reglas.

Molina vive rodeado de animales y campo, explica que la madurez le ha llevado a valorar el tiempo propio por encima de cualquier aplauso.

"Llega un momento en la vida en el que las cosas cambian. Uno necesita más tiempo para uno mismo. Me gusta el campo y es lo que hago", declara con rotundidad”

En el plano personal, Molina mantiene un vínculo muy fuerte con sus cuatro hijos, todos ellos fruto de tres relaciones distintas. Con la modelo Kirsa van Pallandt tuvo a Clara (40) y Adrián (38); con Lydia Bosch a Andrea (32); y con Katrin Ólafsdóttir a su pequeño Antonio.

Su última pareja conocida fue Sandra Blakstad, con quien colaboró en su debut como realizador, 'Un tiempo precioso', que es como se siente él ahora mismo en este pequeño pueblo de Burgos.