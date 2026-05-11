La librería más antigua de España pide ayuda para no cerrar y salvar 176 años de historia en Burgos

Son seis las generaciones de libreros en tres ubicaciones distintas y en 176 años de historia, las que han pasado por la Librería Hijos de Santiago Rodríguez que ha estado abierta en Burgos desde 1850 pero que ahora peligra.

La tataranieta de uno de los primeros libreros de Burgos, Santiago Rodríguez, ha advertido a través de las redes sociales que cuentan con un problema financiero y, por ello, han iniciado una campaña de crowdfunding.

“Me llamo Lucía y represento a la sexta generación de libreros que ha regentado la librería más antigua de España: Hijos de Santiago Rodríguez, en Burgos”, explica Lucía en Go Fund Me, donde comenzó la campaña de crowfunding bajo el título: 40 días para salvar 176 años.

Lucía, en la descripción de dicha publicación, ha añadido que “estamos sufriendo momentos económicos difíciles y necesitamos ayuda para evitar que se cierre este establecimiento tan emblemático para Burgos y España en general.

Una librería que se ubica en la calle Avellanos, 4, en la capital burgalesa. La campaña de crowdfunding ya ha recibido, a fecha de 11 de mayo, un total de 34. 445 euros en donativos.

El crowfunding publicado para salvar la Librería Hijos de Santiago Rodríguez. Imagen del Crowdfunding.

Una crisis financiera “seria”

“Llevo toda mi vida entre libros y esta librería tiene 176 años y nunca, en todo este tiempo, ha cerrado sus puertas. Tengo que pediros ayuda. Estamos atravesando crisis financiera seria”, apunta Lucía a través de la cuenta de Instagram de la librería.

En el mismo añade que “hemos abierto un proceso de concurso de acreedores” y apunta que “necesitamos recaudar 60.000 euros para cubrir las deudas más urgentes” y “garantizar que la historia de la librería pueda continuar”.

“Esta librería sobrevivió a una Guerra Civil, a una posguerra, a crisis que parecían insalvables, a una pandemia. Lo que os pido no es que lo salvéis vosotros, sino que nos ayudéis a cruzar este último tramo”, añade Lucía Alonso Rodríguez.

Un plan

En dicho vídeo añade que “tenemos un plan, un equipo y 176 razones para seguir”, que son los años con los que cuenta este emblemático lugar.

“Aquí, trabajan personas que llevan años dedicándose al oficio. Lo que recaudemos irá directamente a pagar las deudas a proteger esos empleos y a mantener las puertas abiertas para los lectores que llevan años viniendo aquí”, explica Lucía.

Apunta que se puede “apoyar la causa desde 5 euros y si no hay otra forma igual de valiosa compartiendo la publicación”.

“Esta historia merece que la cuente mucha gente. Muchas gracias de corazón”, finaliza la librera.