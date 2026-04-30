La ciudad más pequeña de España perfecta para recorrer a pie: casas colgadas, puente romano y calles medievales

Estar en uno de los pueblos más bonitos de España, pero al mismo tiempo ver casas colgadas, puentes romanos y murallas medievales es posible.

Solo hay que irse hasta el corazón de la comarca de Las Merindades, en la provincia de Burgos. Aquí se alza un lugar que parece haberse detenido en el tiempo. Se trata de Frías.

Para muchos es una joya arquitectónica que ostenta el título de la ciudad más pequeña de España. Ya es algo. Con apenas 32 kilómetros cuadrados y una población que ronda los 280 habitantes, este rincón burgalés es una parada obligatoria para los amantes del turismo rural y la historia.

Desde el año 2014, Frías forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, y no es para menos. Su silueta, recortada contra el cielo sobre el peñasco de La Muela, ofrece una de las estampas más impresionantes de Castilla y León.

La historia de Frías, que aparece citada por primera vez en el siglo IX bajo el nombre de "Aguas Fridas", dio un vuelco en el siglo XII.

Fue el rey Alfonso VIII quien decidió repoblar esta linde de la Vieja Castilla para proteger el territorio.

Bajo su mando, la ciudad creció hasta convertirse en un centro comercial clave, llegando a albergar a más de 6.000 personas en el siglo XVI.

Hoy, pasear por sus calles es revivir ese esplendor a través de su castillo de los Velasco y la iglesia de San Vicente, que coronan la parte más alta de la roca.

Uno de los mayores atractivos de Frías son sus casas colgadas. A diferencia de otras más famosas a todos nos viene a la cabeza Cuenca, estas viviendas fredenses destacan por su ingenioso sistema constructivo.

Las casas, de planta baja y varias alturas, se adosan entre sí aprovechando cada centímetro del risco.

El pueblo medieval de Frías, en Burgos.

Construidas con toba y entramados de madera, muchas de estas edificaciones parecen brotar directamente de la roca, colgando literalmente sobre el vacío.

Sus niveles superiores suelen contar con solanas de madera, mientras que en sus profundidades esconden bodegas que atestiguan la tradición vinícola de la zona.

El Puente Fortificado

Si las casas colgadas sorprenden por su altura, el puente de Frías lo hace por su belleza. Con origen en la época romana y reconstruido varias veces durante la Edad Media, este puente fue una pieza vital para el comercio entre la Meseta y la costa Cantábrica.

Lo que más llama la atención del visitante es su torre central, añadida en el siglo XIV. Su función no era solo defensiva, sino también económica: allí se cobraba el pontazgo, un impuesto que debían pagar comerciantes y ganaderos trashumantes por cruzar el río Ebro.

Con su trazado asimétrico, adaptado a los puntos de apoyo naturales del río, es considerado uno de los mejores ejemplares de puentes fortificados en España.

Cultura, fiestas y vida local

Frías es una ciudad viva y lo puedes demostrar si lo visitas. Su economía actual se apoya en el turismo y el sector primario.

Caminando por la calle del Mercado, los visitantes pueden encontrar tiendas de artesanía y productos locales que conservan la esencia de las antiguas ferias medievales.

Si buscas el mejor momento para visitarla, apunta estas fechas:

El 24 de junio, ya que es la "Fiesta del Capitán", una recreación histórica llena de color.

En agosto y septiembre: es el turno de las festividades de San Vitores y las Fiestas del Cristo.

Las celebraciones patronales de San Sebastián y San Vicente llegan en enero.

A pesar de su tamaño, cuenta con farmacia, centro de salud, escuela y diversos comercios de primera necesidad.

Frías es, en definitiva, una ciudad pequeña en dimensiones, pero inmensa en cultura y belleza.