Herido grave un trabajador tras sufrir un accidente con un toro mecánico en Burgos: tenía una herida profunda

Un trabajador de unos 30 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente con un toro mecánico en una empresa situada en la calle Carretera, en Doña Santos (Burgos), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 10:10 horas de esta mañana de sábado, 18 de abril, y el trabajador presentaba una herida profunda en una pierna.

Se ha informado a la Guardia Civil (COS) de Burgos y también a Emergencias Sanitarias Sacyl.

El hombre, de unos 30 años, ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.