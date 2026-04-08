Toca un millón de euros en Burgos: el sorteo acumula 105 millones de bote para el próximo viernes

La Administración de Loterías número 18, un punto de venta estratégico ubicado en el Centro Comercial Camino de la Plata. Onlae

La capital burgalesa se ha despertado hoy con una noticia alegre. El sorteo de EuroMillones celebrado este martes, 7 de abril ha dejado un rastro de miles de euros en la ciudad al recaer el codiciado premio de 'El Millón' en un boleto validado en Burgos.

El poseedor del boleto con el código BFK35830 es, desde anoche, el nuevo millonario de la provincia.

La combinación ganadora del sorteo número 28 ha permitido que este premio adicional, que se sortea exclusivamente en territorio español cada martes y viernes, se quede en casa.

La suerte ha hecho parada oficial en la Administración de Loterías número 18, un punto de venta estratégico ubicado en el Centro Comercial Camino de la Plata.

No es la primera vez que la ciudad recibe pellizcos de la fortuna en sorteos europeos, pero la cuantía de un millón de euros íntegros para un solo acertante siempre genera un revuelo especial entre los clientes y responsables del establecimiento.

Aunque Burgos ha sido la gran protagonista con 'El Millón', el sorteo de EuroMillones del martes no se olvidó de otros puntos de la geografía española.

En Palomero (Cáceres): Se ha validado un boleto de Segunda Categoría (5 + 1) en el Despacho Receptor nº 19.940.

La Tercera Categoría (5 + 0) viajó hasta la ciudad andaluza de Córdoba, con un boleto validado en el Despacho Receptor nº 28.300 de la calle Dr. Manuel Villegas.

Al no haber aparecido acertantes de Primera Categoría (5 + 2) en toda Europa, la cifra del premio principal sigue engordando. Para el próximo sorteo, el EuroBote pondrá en juego la astronómica cifra de 105 millones de euros.