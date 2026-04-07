Cristina, la médica burgalesa que, harta, lo deja todo para irse a África: “La situación de la sanidad invita a reflexionar”

Son muchas las frases de autoayuda que dicen que lo mejor es parar para volver a seguir adelante. Y esto es lo que le ha ocurrido a Cristina Gallego de Largy.

Una ginecóloga burgalesa del HUBU que ha anunciado una pausa en su carrera para reflexionar sobre el estado de la profesión y volcarse en la cooperación internacional con la ONG Idiwaka.

Nacida en Burgos y de la generación olímpica (1992), Gallego es una de las figuras más activas del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y de la Unidad de la Mujer.

Ahora, ya casi saturada, pulsa el botón de pause. Aunque no es un abandono, es una decisión estratégica y vital que ha compartido con sus pacientes y compañeros a través de una sincera reflexión en sus redes sociales.

Tras años de formación exigente y una trayectoria impecable en el sistema de salud español, la doctora ha sentido la necesidad de tomar distancia.

Su mensaje dice sin tapujos que la salud de la profesional también repercute en la salud de la paciente.

"He decidido hacer una pausa temporal en el trabajo. Cuidar de una misma, ampliar mirada y tomar perspectiva también forma parte del crecimiento profesional", explicaba recientemente a sus seguidores de Instagram.

Esta decisión llega en un momento convulso para el sector. Tras meses de huelgas y reivindicaciones en Castilla y León y en el resto de España, Gallego de Largy no ha querido pasar por alto los motivos estructurales que la han llevado a este punto.

Hay que recordar que durante este tiempo, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha negado a recibirlos lo que ha provocado una serie de huelgas mensuales en todo el país para volver a negociar al acuerdo marco.

Para ella, el sistema actual necesita una revisión profunda.

"La situación actual de nuestra sanidad invita a reflexionar sobre cómo queremos ejercer la medicina y en qué condiciones podemos ofrecer una atención de calidad, segura y respetuosa con nuestras pacientes", señala con contundencia, dejando claro que su compromiso con la mejora del sistema sigue intacto a pesar de su retirada temporal.

Este "tiempo de espera" en España será, paradójicamente, un tiempo de mucha actividad en otros rincones del mundo.

Desde hace siete años, Cristina compagina su labor en el HUBU con la coordinación ginecológica de Idiwaka, el brazo sanitario de la ONG África Directo.

La doctora dedicará estos meses a la cooperación, una labor que define como la raíz de su propia identidad como médica. "Este tiempo lo dedicaré a proyectos de cooperación sanitaria fuera de España, una dimensión de la profesión que siempre ha formado parte de mi vocación y de mi manera de entender la ginecología y la salud sexual", afirma.

Para ella, la medicina no entiende de fronteras, y el derecho a una salud reproductiva digna es una lucha global que ahora librará en primera línea en el continente africano.

Un regreso condicionado

A pesar de su partida, su vínculo con Burgos y con sus colegas no se rompe. La ginecóloga ha manifestado su firme intención de seguir apoyando las reivindicaciones del colectivo médico desde la distancia.

"Seguiré apoyando a mis compañer@s en la #huelgamedica y espero que cuando vuelva, nuestra profesión y la sanidad se valore como se merece".

Para la doctora Gallego de Largy, este retiro es un mensaje de respeto hacia sus pacientes.

Al no estar en condiciones de ofrecer lo mejor de sí misma bajo la presión actual del sistema, elige el camino de la honestidad. No obstante, ha querido dejar una puerta abierta para quienes la necesiten, demostrando que su vocación de servicio no tiene pausa.

"Seguiré disponible para quien necesite orientación o quiera realizar alguna consulta; podéis escribirme por email".

Cristina lo deja claro: “A veces parar también es avanzar”