Dabiz Muñoz tiene claro dónde comer la mejor torrija y está en Castilla y León: "Lo de este sitio es bastante loco, impresionante"

La búsqueda de la torrija perfecta este año parece haber llegado a su fin, y el veredicto viene de la mano de una de las voces más autorizadas del panorama gastronómico mundial.

El chef Dabiz Muñoz, responsable de DiverXO, ha compartido con sus seguidores en Instagram su último gran descubrimiento culinario: las torrijas de Tudanca Aranda, en Aranda de Duero (Burgos), calificándolas como las mejores que ha probado en toda la temporada.

A través de un vídeo en su Instagram, el cocinero madrileño no ha escatimado en elogios hacia el restaurante arandino. "Se deshacen en la boca, son tan cremosas que no parece ni que lleven pan", explicaba Muñoz mientras mostraba el interior de la pieza.

Según el chef, la experiencia es "impresionante" y comparó la sensación al morderla con la de una mousse o una leche frita, y aseguró que "lo de este sitio es bastante loco".

La contundencia de Muñoz, quien llegó a asegurar a sus seguidores que "no vais a comeros unas torrijas mejores este año", ha tenido una respuesta inmediata por parte de los responsables del establecimiento burgalés.

Desde el Grupo Tudanca han recibido el elogio con una mezcla de sorpresa y orgullo: "Cuando alguien como Dabiz Muñoz habla así de nuestras torrijas... algo estaremos haciendo bien", han compartido en su perfil oficial.

Además, han reconocido que estas palabras les "emocionan y motivan a seguir cuidando cada detalle como el primer día".

Además de agradecer públicamente al chef su generosidad al valorar un trabajo artesanal, han aprovechado para invitar a todos los amantes del dulce a comprobarlo por sí mismos: "Y a vosotros… ya sabéis dónde encontrarlas".

Una inesperada alianza entre la vanguardia de Muñoz y la tradición que consagra a este lugar de Aranda de Duero como parada obligatoria para degustar la mejor torrija.