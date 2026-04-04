Burgos se cubre de gloria este Sábado Santo: el primer premio de la Lotería Nacional se reparte en cuatro administraciones

Cuatro administraciones de Burgos y la provincia han sido agraciadas este Sábado Santo con un primer premio de la Lotería Nacional.

En concreto, los puntos afortunados han sido la Administración de Loterías número 1, ubicada en la calle Santander, número 9; la lotería ‘El Pulpo de la Suerte’, ubicada en la calle Trinas, 14; y la Administración de Loterías número 13 ‘El Duende’, en la calle San Juan, 37. También repartió suerte en Salas de los Infantes la administración ubicada en la avenida Infantes de Lara, 34.

Todas ellas han repartido la fortuna del primer premio que ha dejado 600.000 euros al número 11711, con 60.000 euros al décimo. Según las primeras estimaciones, se podrían haber repartido más de 1,5 millones de euros.

Una cantidad que ha recaído también en numerosas provincias de la geografía española, tales como Badajoz, Girona, Granada, Madrid o Zaragoza, entre otras.