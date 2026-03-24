Josi, el pescadero de un pueblo de Burgos que dejó Mercadona y que ha conquistado la tele: “La mejor experiencia de mi vida”

Josi junto a Juanra Bonet durante su participación en el concurso Cedida

José Ignacio Ruiz Sobrado, conocido por todos como Josi, ya es una estrella de la televisión. Aunque desde hace unos meses también lo es de la pescadería.

En una sociedad donde lo habitual es que los jóvenes emigren a las grandes ciudades, él ha decidido hacer justo lo contrario. Se ha quedado para apostar por su tierra y además ha sacado tiempo para ir a uno de los concursos más populares de la televisión: Allá tú.

Con 28 años, este burgalés dejó su trabajo fijo en Mercadona para emprender una aventura propia en el municipio burgalés de Villarcayo. Así, La Pescadería de Josi es el único establecimiento de pescado fresco del pueblo de 4.000 habitantes.

La tienda, situada en el número 4 de la calle Doctor Mendizábal, abrió sus puertas a principios de noviembre y devolvió a los vecinos un servicio que llevaba años desaparecido.

El pescado llega cada día desde la lonja a través de un proveedor de Burgos y, desde el primer momento, la respuesta del vecindario fue positiva.

Formado como pescadero en Mercadona, José Ignacio reconoce que la idea de emprender comenzó a tomar forma mientras trabajaba en la cadena de supermercados. Dar el salto no fue sencillo, pero finalmente decidió apostar por su propio negocio y por su pueblo.

Un pescadero en el plató de televisión

Pero la historia de Josi no se ha quedado únicamente en su mostrador. En las últimas semanas, el joven burgalés también se ha convertido en rostro televisivo gracias a su participación en el concurso ¡Allá tú!, presentado por Juanra Bonet.

Siendo uno de los concursantes más simpáticos y queridos por la audiencia de este programa que ha ido de menos a más.

Josie en su pescadería Cedida

Como decimos, su paso por el programa ha estado marcado por la diversión y las risas. Este lunes, en su último programa, en el momento decisivo, el pescadero comenzó la partida sin demasiada suerte, aunque poco a poco logró equilibrar las cajas rojas y verdes.

Sin embargo, la jugada se complicó cuando decidió abrir la caja número 14, una elección muy especial para él.

“Mi número, Juanra… si no te quería abrir. Esto es muy difícil”, confesó en pleno plató, consciente de que el premio grande se escapaba.

La banquera le ofreció entonces cambiar su caja. Josi aceptó y cambió la número 13 por la 18, pero la suerte no terminó de acompañarle.

La tensión se apoderó del programa y el pescadero burgalés vivió unos últimos minutos de auténtico infarto.

Finalmente, su participación terminó con un premio de 5.000 euros, lejos de los 100.000 que soñaba conseguir, pero con otra recompensa más grande que no se cuantifica en euros.

Un adiós lleno de agradecimientos

Este lunes se emitió su último programa en el concurso, poniendo fin a una experiencia que el propio Josi ha descrito como “inolvidable”. Tras su salida, el joven quiso despedirse públicamente del equipo y de sus compañeros.

“Llega el momento de decir adiós… llega al final de una de las mejores experiencias que me ha regalado la vida”, ha afirmado.

El pescadero agradeció especialmente el trato recibido por el equipo del programa:

“Gracias por haberme hecho sentir estas semanas como en casa y gracias por darme la oportunidad de venir a vivir la televisión desde dentro, nunca lo olvidaré”.

También tuvo palabras para el presentador:

“Gracias a todo el equipo de producción, cámaras, guionistas, cocineros, y por supuesto a Juanra Bonet por tu cercanía y el buen trato hacia los participantes… eres un crack”.

Para él, más allá del premio económico, la experiencia ha dejado algo más importante:

“Me llevo momentos únicos, recuerdos inolvidables, pero sobre todo personas”.

Durante su estancia en el programa convivió con otros 22 concursantes de toda España, con quienes asegura haber creado una amistad especial. “He sido yo mismo y me voy con la cabeza altísima”, afirmó.

“Os llevo en el corazón… y volveréis a tener a JOSI en televisión seguro”.

Ahora, tras despedirse del programa, Josi vuelve a su rutina en Villarcayo. Allí le esperan sus vecinos, su pescadería y el proyecto con el que decidió apostar por el medio rural.