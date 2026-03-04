Dos mujeres trasladadas al hospital, una de ellas en helicóptero, tras un choque entre turismos en Villadiego

Dos mujeres, de 50 y 53 años respectivamente, han sido trasladadas al hospital tras un accidente de tráfico en Villadiego (Burgos), en concreto en el cruce de Castromorca, kilómetro 15 de la carretera BU-627.

Una llamada al 112 a las 15:49 horas alertaba de la colisión entre dos turismos y se informaba de que una de las mujeres se encontraba atrapada en uno de los vehículos.

Así, se avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Villadiego.

En el lugar, los facultativos han atendido a la mujer de 50 años, que ha sido trasladada por el helicóptero al hospital de Burgos; y a la mujer de 53 años se le ha trasladado en la ambulancia de soporte vital básico también al hospital de Burgos.