Localizan a un niño que se fue de su casa caminando solo por un pueblo de Burgos de noche: en apenas 30 minutos

Imagen del rescate de un niño de tres años en un pueblo de Burgos. Fotografía: Guardia Civil.

En apenas 30 minutos y una actuación memorable. La Guardia Civil ha localizado ileso y en perfecto estado a un menor de tres años de edad que había desaparecido de su domicilio en Villaldemiro, en la provincia de Burgos.

Los hechos ocurrieron pasadas las 23:00 horas de ayer lunes 2 de marzo, hora en que fue puesta en conocimiento de la central de servicios 062 de la Guardia Civil, la desaparición de un menor a quien la familia echaba en falta.

Las primeras pesquisas apuntaban a que el pequeño pudiera haber salido del domicilio y haberse echado a andar, según comunicaron los progenitores.

En contacto permanente con la familia, se conoció que el menor podía haber cogido el teléfono de la madre, por lo que existía la posibilidad de poder ser georreferenciado y conocer las coordenadas exactas en donde se encontraba.

El rápido despliegue realizado por la Guardia Civil coordinado desde la Central de Servicios de la Comandancia, batiendo la zona, permitió, apenas 30 minutos después del aviso, que una de las varias patrullas comisionadas al lugar, localizara al niño andando solo, por un camino cercano a la población.

Tras verificar que se encontraba ileso y en buen estado, fue asistido en primera instancia por los agentes, facilitándole ropa seca de abrigo, para posteriormente ser devuelto a la familia.