Las exmonjas de Belorado valoran irse al extranjero: reciben propuestas de Nueva York, Francia o Bélgica

Imagen de las exmonjas de Belorado que buscan un nuevo hogar. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las exmonjas de Belorado han informado, a través de Francisco Canals, jefe de prensa de las mismas, que la comunidad valora propuestas para marcharse al extranjero como posible alternativa ante el inminente desahucio del próximo 12 de marzo de 2026, a las 9:30 horas.

A solo 14 días de uno de los desahucios más mediáticos de la historia de España, las monjas de Belorado han recibido más de una treintena de ofertas a través de la campaña Queremosunconvento.com.

Reconocen que reubicarse lleva un tiempo y aún no se ha encontrado una solución definitiva ya que sería necesario contar con un margen de tiempo judicial más amplio.

En muchos casos, las propuestas recibidas corresponden a espacios que “no reúnen condiciones de habitabilidad, están pendientes de reformas o incluso se trata de conventos bajo el control de la Iglesia conciliar, donde no resulta difícil imaginar que podrían ser vetadas”, aseguran.

Entre las numerosas iniciativas figuran ofertas de fincas rústicas, casonas y espacios ubicados en la España vaciada. Sin embargo, muchas de ellas requieren reformas que las monjas no pueden afrontar debido a la falta de recursos económicos.

Han llegado propuestas desde Bilbao, Teruel, el País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Valencia o Andalucía, así como ofrecimientos de espacios vinculados a empresas mineras, inmuebles desatendidos en zonas despobladas, residencias de mayores e incluso habitaciones en domicilios particulares.

Ofrecimientos en el extranjero

Asimismo, las religiosas desean compartir con la opinión pública que “también han recibido ofrecimientos de viviendas o espacios en el extranjero, especialmente en Francia, Bélgica, Portugal y Nueva York”.

“Estas propuestas se han gestionado por teléfono, correo electrónico o videollamadas, y están siendo valoradas como posibles alternativas. De concretarse alguna de ellas, las monjas pasarían a residir fuera de España, donde continuarían su vida comunitaria y su labor, aunque ello implicaría aprender idiomas o adaptarse a nuevos entornos culturales”, añaden.

Las monjas subrayan que en España “se sienten poco valoradas” y, en ocasiones, “incluso maltratadas”, en un proceso de criminalización sin precedentes. “Si somos tan malas en España, debemos considerar la opción de marcharnos al extranjero”, aseguran, recordando la profunda repercusión y el apoyo recibidos a través de la campaña QueremosUnConvento.com

“Las monjas de Belorado continúan trabajando día y noche para encontrar una solución viable que les permita preservar su vida comunitaria. Son la selección española de las monjas”, afirma Francisco Canals, que añade que “no las debemos perder porque son un valor para nuestra sociedad".