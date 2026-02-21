Prohibido entrar con burka en el Ayuntamiento de Burgos por "seguridad": una propuesta de Vox con el apoyo del PP

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobó este viernes una proposición presentada por el grupo municipal de Vox, con el apoyo del Partido Popular que gobierna en minoría, para prohibir el acceso a las dependencias municipales a personas que utilicen el burka y el niqeb.

Desde Vox, formación impulsora de la moción, han defendido que es por razones de “seguridad y para verificar la identidad” de las personas, y que solo afectará a espacios municipales. Además, insisten en que se refiere a cualquier ocultación del rostro, para desvincularla así de cuestiones ideológicas o religiosas.

Sin embargo, la concejal popular Mila del Campo ha señalado que el debate debe ir más allá para abordar la desigualdad de género que representan estas prendas.

Así, los populares han afeado a Vox que se han quedado "cortos" al vincularla solo a cuestiones de seguridad, y no de igualdad, pero "por coherencia" han votado a favor de la propuesta.

Por su parte, el PSOE ha votado en contra, al considerar que se trata de una "demostración de odio, islamofobia y misoginia".