Burgos se convierte en plató gastronómico para un conocido programa presentado por una ex de Masterchef

Un momento de la grabación con la presentadora Adrienne Chaballe

Burgos se sienta a la mesa televisiva del 19 al 21 de febrero con el rodaje de una nueva entrega de ‘De Tapas por España’, el programa gastronómico y cultural producido por RTVE y conducido por Adrienne Chaballe, una exconcursante de Masterchef.

El espacio, que se emite en La 2, prepara ya su tercera temporada tras el éxito de las anteriores.

El equipo trabajará en coordinación con la Burgos Film Commission, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, para facilitar localizaciones y logística en distintos puntos emblemáticos de la capital y su entorno.

La ciudad será protagonista de un recorrido audiovisual que entrelazará patrimonio, historia y gastronomía, los tres ejes que definen el formato.

La comunicadora belga Adrienne Chaballe es la presentadora del programa de La 2 De tapas por España. La que también fuera concursante de Masterchef 8 en nuestro país está afincada en Sevilla desde hace casi dos décadas.

Las grabaciones arrancarán en uno de los enclaves más reconocibles de la ciudad: el entorno del puente de Santa María, el Arco y la imponente Catedral de Burgos, cuya silueta marca el perfil urbano burgalés.

El equipo accederá también al interior del templo gótico, Patrimonio de la Humanidad, para mostrar su riqueza artística.

El itinerario continuará en el Monasterio de las Huelgas y en el Museo de la Evolución Humana, donde se realizarán entrevistas y visitas que permitirán contextualizar el peso histórico, artístico y científico de Burgos como destino cultural de primer nivel.

La producción completará su recorrido urbano con grabaciones en la Plaza Mayor, el casco histórico y el entorno de la Casa del Cordón y la Plaza de la Libertad, reflejando la estrecha conexión entre patrimonio monumental y cultura del tapeo que caracteriza a la ciudad.

El sabor de Burgos, protagonista

La dimensión gastronómica ocupará un papel central. La selección de establecimientos incluye referentes como Casa Pancho, Casa Ojeda, Restaurante Puerta Real, Cobo Tradición y Los Claveles, en Ibeas de Juarros.

Desde pinchos emblemáticos hasta asados tradicionales y platos de cuchara, el programa pondrá en valor propuestas que combinan identidad local, tradición y creatividad contemporánea.

El rodaje concluirá al atardecer en el puente de Santa María, con una imagen final que promete proyectar a Burgos como destino gastronómico y cultural de referencia en el ámbito nacional.

Tras su paso por la capital burgalesa, la ruta de esta nueva temporada continuará por ciudades como Vitoria, Pamplona, Pontevedra, A Coruña, Lugo, León, Las Palmas de Gran Canaria, Toledo, Cuenca, Ávila, La Granja, Aranjuez, Madrid, Baeza, Úbeda, Almería, Tarragona, Teruel, Marbella y Melilla.

Los capítulos ya emitidos de la primera y segunda temporada están disponibles en la plataforma RTVE Play, donde el público puede revivir —o descubrir— los sabores y paisajes que han dado forma a este viaje televisivo por la diversidad culinaria de España.