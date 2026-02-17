Dos detenidos en Burgos por la muerte de un amigo electrocutado en un aerogenerador: fue un reto viral

La Guardia Civil se dispone a subir al aerogenerador

Un reto que acabó en tragedia. La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 25 y 31 años como presuntos autores de un delito de homicidio imprudente por la muerte de un amigo de 23 años, fallecido electrocutado el pasado 13 de junio en el interior de un aerogenerador en la localidad burgalesa de Quintanilla Sobresierra.

Los hechos se produjeron en un paraje al aire libre dominado por un extenso parque eólico, donde tres jóvenes habían acampado.

Según se desprende de la investigación, los tres habrían decidido acometer un reto consistente en fotografiarse en el interior de uno de los aerogeneradores.

En torno a las 22:30 horas, la víctima logró acceder al interior de la torre tras desatornillar una rejilla de ventilación situada a casi tres metros de altura, bajo las escaleras de acceso a la puerta principal.

Tras liberar un filtro y una segunda rejilla, el joven escaló y se introdujo en la instalación, donde recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte.

Previamente, los acompañantes habían intentado forzar sin éxito la puerta peatonal de acceso, que cuenta con sistemas de seguridad que impidieron su apertura.

Contradicciones

El Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos asumió la investigación en el marco de la operación ‘Almuiño’.

Los agentes practicaron una exhaustiva inspección técnico-ocular durante varias jornadas y detectaron contradicciones e incongruencias en el relato ofrecido por los acompañantes.

Las pesquisas, junto con el análisis forense de los teléfonos móviles —realizado con autorización judicial—, permitieron reconstruir cronológicamente lo sucedido.

Uno de los aspectos determinantes fue comprobar que, tras el acceso del joven al interior del aerogenerador, las rejillas fueron recolocadas y atornilladas desde el exterior, una acción que requería necesariamente intervención humana y que habría impedido a la víctima salir de la torre.

Detenciones en Madrid

Con los indicios recabados, los investigadores se desplazaron a la Comunidad de Madrid, donde procedieron días atrás a la detención de los dos acompañantes.

Además del presunto delito de homicidio imprudente, se les imputa un delito de daños por los desperfectos ocasionados en la puerta de acceso al aerogenerador y por el lucro cesante derivado de la paralización de la actividad de la empresa explotadora.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de los juzgados de Burgos.