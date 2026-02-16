El desbordamiento del Duero inunda el Monasterio de Santa María de la Vid: Bien de Interés Cultural del siglo XII

Inundación del Monasterio de la Vid. Fotografía: Bomberos de Aranda de Duero.

El Monasterio de Santa María de la Vid, que se ubica en la provincia de Burgos, es un Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1991, que destaca por su arquitectura gótica tardía, plateresca y también barroca.

Fue fundado en el siglo XII y alberga una destacada biblioteca, además de claustros del siglo XVII-XVIII y una imponente espadaña de 33 metros. En la actualidad funciona como monasterio agustino, hospedería y centro de espiritualidad.

Se ubica a unos 15 kilómetros de Aranda de Duero y este domingo, 15 de febrero, veía como el agua, procedente del desbordamiento del río Duero, llegaba a inundar esta joya de Castilla y León.

Los Bomberos de Aranda de Duero acudían hasta el monasterio tras recibir una llamada a eso de las 11:00 horas.

Imagen de la Inundación del Monasterio de la Vid. Fotografía: Bomberos de Aranda de Duero.

“Se inundó este domingo y comenzamos con el achique de agua, aunque más liviano porque hasta que no baja el nivel del río no podemos actuar al cien por cien”, aseguran, en declaraciones a este periódico, fuentes del cuerpo.

En la mañana de este lunes, 16 de febrero, que ya ha bajado el nivel del río Duero, como han informado estas fuentes, siguen achicando agua en el lugar.

No hay que lamentar daños personales y se valoran los materiales en un monasterio que guarda grandes tesoros de nuestra región.