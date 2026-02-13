Atropellan en la N-122 a un trabajador de mantenimiento de carreteras

Un hombre de 42 años ha sido trasladado al Hospital de Aranda de Duero tras ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 283 de la N-122 sentido Valladolid, en Fuentecén.

Según ha informado el 112, el aviso se recibió a las 7:25 horas y se trata de un trabajador de mantenimiento de carreteras.

Tras tener conocimiento del accidente, se avisa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias Sacyl, que envía una ambulancia que atiende y traslada al hombre al hospital.