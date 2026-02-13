Una alianza por el patrimonio: el Cabildo de Burgos distingue a Cajaviva y Fundación Caja Rural por su ayuda a la Catedral

El Cabildo Metropolitano de la Catedral de Burgos ha otorgado la distinción ‘Piedra Viva’ a Cajaviva y Fundación Caja Rural. Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de ambas entidades en la protección del patrimonio histórico y cultural de la capital burgalesa, sellando además su incorporación formal al programa de mecenazgo de la Seo.

El programa Piedras Vivas es una iniciativa estratégica impulsada por la Catedral de Burgos diseñada para canalizar la colaboración del tejido empresarial local. Su objetivo es asegurar el mantenimiento, la preservación y la difusión de este monumento, que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Con esta firma, se formaliza la Integración de Cajaviva en la red de empresas comprometidas con la sostenibilidad del templo.

También la participación en iniciativas de carácter social que la Catedral desarrolla para la ciudadanía y se hace un refuerzo de las actividades orientadas a proyectar los valores históricos de Burgos hacia el futuro.

Esta adhesión refuerza una relación de años. Cajaviva y Fundación Caja Rural han colaborado históricamente con el Cabildo en diversos proyectos de restauración y promoción cultural.

"Con este paso, reafirmamos nuestra responsabilidad compartida de proteger y proyectar al futuro los valores que identifican a nuestra ciudad", han señalado fuentes de las entidades tras recibir la distinción.

El Cabildo, por su parte, busca con este programa que las empresas burgalesas se sientan parte activa de la "vida" de la Catedral, entendiendo que su conservación no es solo una labor técnica, sino un compromiso social y de identidad para toda la provincia.