Herido un joven trabajador tras caer de una grúa desde dos metros: después el péndulo golpeó a un autobús

Herido un joven trabajador tras caer de una grúa desde dos metros: después un péndulo golpeó a un autobús

Un joven trabajador de unos 25 años de edad ha resultado herido en Burgos, en la mañana de este lunes, 9 de febrero, tras caer desde una grúa de dos metros de altura a las 11:04 horas, como ha informado el Servicio de Emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las mismas fuentes señalan que la Sala de Operaciones del 112 recibía el aviso del accidente en la calle José Vicente del Val, en Burgos capital. Añadían que el joven, había caído al suelo desde un péndulo en movimiento.

Se dio aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl que enviaron recursos sanitarios al lugar.

Además, desde el 112 apuntan que el péndulo ha golpeado a un autobús urbano tras caer material desde la grúa.

Como consecuencia, en el autobús, una mujer ha resultado herida y precisa asistencia dándose aviso, de nuevo, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl.