Detienen al ladrón y al comprador de una tablet robada a una profesora en el propio aula de un colegio de Burgos

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 57 y 43 años, ladrón y comprador, por el robo de una tablet y su funda (valoradas en más de 500 euros) a una profesora en el propio aula de un colegio de Burgos.

Los hechos tuvieron lugar días atrás, cuando se recibió una llamada en la Central Operativa de Servicios (COS) en la que una mujer informaba que le habían sustraído la tablet y su funda de la mesa del aula escolar de primaria donde trabaja.

La afectada facilitó la posición del dispositivo en un inicio en una céntrica calle de Burgos, pero fue ubicado posteriormente en el Puerto de la Brújula, en la N-1.

Ante esto, efectivos del área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz llevaron a cabo las primeras actuaciones policiales para su recuperación.

En un breve lapso de tiempo, lograron rastrear el itinerario de la tablet hasta el límite geográfico que separa las comarcas del Alfoz y La Bureba. Finalmente, encontraron el terminal en poder de un hombre que no fue capaz de ofrecer explicación lógica que justificara su lícita pertenencia y procedencia.

Las pesquisas realizadas permitieron descubrir que la tablet había sido comprada poco antes, por lo que fue intervenida cautelarmente y el comprador detenido, como presunto autor de un delito de receptación, ya que comprobaron que había comprado el dispositivo a sabiendas de su posible origen delictivo.

Desde ese momento, los investigadores centraron sus esfuerzos en esclarecer la cadena de sucesos hasta que llegaron a la identificación del vendedor y confirmaron su vinculación con la sustracción.

Este fue localizado y detenido en una calle de Gamonal como presunto autor de un delito de hurto. Ambos arrestados, a quienes se les vincula hechos similares en el pasado, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Burgos junto con las diligencias instruidas. La tablet ha sido ya devuelta a su legítima dueña.