Golfo, el mastín que robaron en una vivienda de un pueblo de Burgos, vuelve con su dueño: fue devuelto en Vizcaya

Imagen de Golfo, el perro robado en Burgos, con una agente de la Guardia Civil

Golfo, el perro mastín que fue robado en un patio de una vivienda de Villanueva de Carrales (Burgos), ya está de vuelta con su legítimo dueño después de que una tercera persona, ajena a los hechos, devolviera al animal en dependencias policiales de Galdácano (Vizcaya).

La Guardia Civil, tras iniciar una investigación, ha puesto a disposición judicial a un hombre de 45 años como presunto autor del hurto del can el pasado 22 de enero.

Los hechos fueron denunciados en el puerto de la Guardia Civil de Medina de Pomar (Burgos), una vez que el propietario de Golfo comprobó que el animal había desaparecido.

El puesto de la Guardia Civil de Soncillo, competente por razón de territorio, puso en marcha las primeras actuaciones para lograr el completo esclarecimiento de lo que había ocurrido.

Días después, una tercera persona que no tenía que ver con los hechos entregó a Golfo en la localidad vasca, donde fue recogido por su dueño una vez comprobaron que estaba en perfecto estado de salud.

Mientras tanto, los agentes intensificaron las pesquisas para tratar de identificar al autor material del hurto. Las comprobaciones y gestiones policiales realizadas, junto con el análisis de la información recogida a través de los sistemas de videovigilancia de la vivienda, propiciaron la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

De esta manera, lograron vincularlos de forma directa con una persona concreta, que ha sido la considerada principal responsable del ilícito por los investigadores.

La ardua labor operativa permitió la plena identificación e inmediata localización del implicado, que ya ha sido puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.

No obstante, la investigación de la Guardia Civil permanece abierta, sin que por el momento se descarte que pudieran sucederse nuevas detenciones en un futuro.