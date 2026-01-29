Esta es la mejor bodega de Castilla y León: con raíces en 1903 y hace el único cava de la Comunidad

La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía ha dado a conocer esta semana el nombre de los galardonados en los XI Premios Castilla y León de Gastronomía.

En esta ocasión, gracias al apoyo de la Diputación de Palencia y también al patrocinio de ‘Impulsa Castilla y León’ en una entrega de galardones que va a tener lugar el próximo 16 de febrero en el Centro Cultural Provincial de Palencia.

El jurado profesional ha elegido a los galardonados y ha estado compuesto por profesionales que pertenecen al ámbito de la gastronomía y la comunicación y también han estado presentes los académicos de las nueve provincias.

En esta ocasión, la academia ha otorgado el premio a la mejor bodega a la Finca Torremilanos que se ubica en la provincia de Burgos, en concreto en Aranda de Duero.

Finca Torremilanos pasa por ser historia viva de la Ribera del Duero y una de sus bodegas fundadoras en 1982 aunque sus raíces se remontan a 1903. Bajo el impulso de la familia Peñalba López desde 1975.

El proyecto se asienta sobre 200 hectáreas de viñedo propio cultivado en ecológico y, desde 2015, con certificación Demeter, tras su decidida orientación hacia la biodinámica, liderada por Ricardo Peñalba, director técnico.

Fiel al carácter ribereño, la bodega centra su producción en tintos de tempranillo, apoyados además en una tonelería propia.

Al frente del legado familiar estuvo Pilar Pérez Albéniz, figura clave en su desarrollo y pionera del enoturismo en España con la apertura, en 2000, de un hotel integrado en la bodega.

Entre sus hitos más destacados figura la elaboración del único cava de Castilla y León amparado por la DO Cava, que completa una trayectoria marcada por la coherencia, la innovación y el respeto por la tierra.