Detenido un hombre de 64 años tras denunciar falsamente el robo con violencia de 400 € y un móvil por cuatro personas

La Guardia Civil ha detenido a un varón, de 64 años de edad, como presunto autor de un delito de simulación de delito, al denunciar falsamente un robo con violencia, hechos “que no se correspondían con la realidad”, señalan desde la Benemérita.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre cuando, el ahora detenido, relató a los agentes haber sido agredido de madrugada por cuatro personas, a la salida de un local de ocio nocturno ubicado en el Alfoz, con la intención de sustraerle el dinero que llevaba, cuatrocientos euros, y un teléfono móvil.

En el mismo acto, presentó un parte de asistencia médica por lesiones tras ser atendido en un centro hospitalario burgalés; el análisis pormenorizado de las heridas y fracturas descritas en el documento llamó la atención de los agentes, ya que no casaban con el resultado esperado tras una agresión multitudinaria.

Consecuencia de ello, efectivos de seguridad ciudadana junto con el Equipo de Policía Judicial del Alfoz Burgos, iniciaron rápidamente las pesquisas policiales necesarias ante la gravedad de los hechos descritos que, no obstante, permitieron esclarecer realmente lo sucedido.

Las evidencias rescatadas del parte médico facilitado por el denunciante, en consonancia con las averiguaciones llevadas a cabo por los investigadores, permitieron concluir que todo había sido una farsa y una invención por parte de este.

Así se conoció que, esa madrugada, el denunciante había sufrido dos caídas fortuitas en el local, tras tropezarse con un bordillo y posteriormente con el peldaño de una escalera; como resultado de ambos traspiés sufrió magulladuras en la cara y lesión en la nariz que, además de un profuso sangrado, necesitó atención médica.

Una vez localizado, ha sido detenido y junto con las diligencias instruidas, puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.