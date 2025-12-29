El voraz incendio en una vivienda pone en jaque a los servicios de extinción en un pueblo de Burgos

Un incendio declarado en una vivienda de Hontoria de Valdearados ha movilizado este domingo 28 a un amplio dispositivo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

El aviso se recibió a las 13:06 horas a través del servicio de emergencias 112 Castilla y León por un fuego originado en una chimenea en un inmueble de la calle Real.

A la llegada de los primeros efectivos, el incendio se encontraba completamente desarrollado, según indica el comunicado del servicio municipal de bomberos de Aranda de Duero.

Incendio de una vivienda de Hontoria de Valdearados Ayuntamiento de Aranda de Duero

El fuego presentaba un riesgo evidente de propagación a las viviendas colindantes, según indica el comunicado del servicio municipal de bomberos de Aranda de Duero.

Ante la magnitud del siniestro, se activaba de inmediato un dispositivo ampliado. Además de los bomberos que se encontraban de servicio, se incorporó personal de retén y compañeros que se ofrecieron de manera voluntaria para sumarse a la intervención. También acudieron al lugar el Sargento y el Jefe del Servicio.

En total intervinieron ocho bomberos, además del sargento y el jefe del SPEIS. El operativo ha contado con dos camiones autoescalera, un camión autobomba, un camión nodriza y la Unidad de Mando y Jefatura, lo que supuso un despliegue de cinco vehículos de intervención.

La actuación permitió salvar del fuego todas las viviendas circundantes. Solo resultaron levemente afectadas dos viviendas adosadas, además del inmueble en el que se originó el incendio, pero sin daños personales, según recoge el comunicado remitido por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

Desde el servicio municipal se pone en valor el papel del sistema de retén, que considera "fundamental para dar una respuesta rápida y contundente a emergencias de gran envergadura", incluso cuando se producen fuera del término municipal de Aranda de Duero.

El comunicado destaca también la importancia del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Diputación de Burgos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Español de Castilla y León (@elespanolnoticiascyl)

Este acuerdo permite que los municipios del sur de la provincia cuenten con un servicio de bomberos profesionales, una circunstancia que, según el SPEIS, "marca una clara diferencia" respecto a otras zonas rurales sin este recurso.

Este modelo de colaboración institucional, según señala el propio servicio, "refuerza la seguridad ciudadana y garantiza una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia", reafirmando la vocación de servicio público del cuerpo de bomberos de Aranda de Duero.