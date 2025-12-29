Persecución de película en Burgos: un fugitivo huye en sentido contrario y con semáforos en rojo por la ciudad

Agentes de la Policía Local de Burgos, en colaboración con la Policía Nacional, han detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de un delito de robo, falsedad documental y un delito contra la seguridad vial. Además, sobre él pesaba una orden judicial de ingreso inmediato en prisión.

Los hechos se produjeron días atrás, alrededor de las 00:20 horas, cuando una patrulla de la Policía Local que circulaba por la calle Lavaderos observó la actitud sospechosa de un individuo que manipulaba enseres en el interior de una furgoneta estacionada.

Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida en una furgoneta Citroën que se encontraba estacionada en doble fila, según indican desde el Ayuntamiento de Burgos.

Los agentes intentaron darle el alto sin éxito, iniciándose una persecución a gran velocidad por la calle Vitoria. Durante la huida, el conductor rebasó varios semáforos en rojo y circuló en sentido contrario por la plaza del Rey en dirección a la BU-11, generando un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Ante la peligrosidad de la situación, se activó un amplio dispositivo policial con varios indicativos de la Policía Local y Nacional posicionados estratégicamente en posibles vías de escape.

Finalmente, el vehículo fue localizado y el conductor lo abandonó para continuar la huida a pie, siendo interceptado y detenido por los agentes.

Tras la detención, los agentes recuperaron diversos objetos sustraídos de la furgoneta. Al verificar la identidad del arrestado, comprobaron que los datos eran falsos, sumando un presunto delito de falsedad documental.

Además, se confirmó que sobre él pesaba una orden judicial de ingreso inmediato en prisión. Fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial.

Desde la Concejalía de Seguridad han querido destacar el "arrojo y la determinación" de los agentes intervinientes, que pusieron en riesgo su integridad física al perseguir el vehículo en sentido contrario por la BU-11.

Por lo que en todo momento activaron los sistemas acústicos y luminosos para alertar al resto de conductores y evitar un accidente de graves consecuencias.