El vuelco de un tráiler con tomates tapona la Autopista del Norte en la provincia de Burgos y obliga a desviar el tráfico

El vuelco de un tráiler que transportaba tomates esta pasada madrugada ha taponado la AP-1 en la provincia de Burgos, obligando a desviar el tráfico por el área de descanso.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se ha recibido un aviso a las 01:28 horas por un accidente vial en el kilómetro 24 de la AP-1, en Santa Olalla de Bureba, en el que el vehículo pesado ha quedado en la calzada obstruyendo dos de tres carriles.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y al servicio de emergencias de Sacyl, ya que ha tenido que enviar una ambulancia de soporte vital básico porque el conductor estaba herido en una pierna.

Los Bomberos han tenido que actuar, además, porque el tráiler estaba perdiendo el gasoil. Según la información de la Dirección General de Tráfico, la AP-1 permanece cortada entre los kilómetros 23.2 y 24.1, señalizándose un desvío por el área de descanso ya que el corte afecta a todos los carriles.

Por el momento, la incidencia permanece activa y está afectando entre los municipios de Santa Olalla de Bureba y Monasterio de Rodilla, en dirección a Briviesca.