Tres heridos al salirse de la carretera con un turismo y dar varias vueltas de campana en la A-62 en Villazopeque

Tres personas, un hombre de 66 años y dos mujeres de 56 y 28, han resultado heridas al salirse de la carretera con el turismo en el que viajaban este pasado sábado por la A-62 y dar varias vueltas de campana en Villazopeque (Burgos).

A las 14:48 horas, la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada alertando del accidente en el kilómetro 35 de la citada autovía y en la que precisaban que, en un principio, había al menos dos heridos, uno fuera del vehículo y otro consciente y atrapado en el interior del turismo.

El aviso se trasladó a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Tráfico y al centro coordinador de urgencias de Sacyl, que activó el helicóptero medicalizado de emergencias, una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y al personal médico del Punto de Atención Continuada de Pampliega.

Finalmente, tras la actuación de los bomberos, se atendió a un varón, trasladado en UVI móvil, a una joven de 28 años evacuada en helicóptero y a una mujer que fue transportada en la ambulancia junto al personal médico de Pampliega.

Todos los afectados fueron trasladados hasta el Hospital de Burgos, para una valoración más exhaustiva de las lesiones sufridas en el siniestro.