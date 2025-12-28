Dos heridas en un accidente de autobús en la rotonda que separa a Burgos y Álava

Al menos dos mujeres, de 56 y 59 años, han resultado heridas como consecuencia de un accidente vial de un autobús en el enlace entre la N-I y la A-3312, en la rotonda que separa Burgos y Álava.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 06:05 horas se ha recibido una llamada por este accidente entre Miranda de Ebro y Rivabellosa.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Nacional de Burgos, a la Policía Local de Miranda de Ebro y al 112 de Álava, por ser una zona limítrofe.

También se ha dado información del accidente al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado una ambulancia porque en un principio había una herida que había sufrido un golpe en la cabeza.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido en el lugar a dos mujeres, que han sido trasladadas en la ambulancia hasta el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.