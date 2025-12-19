Atropellan a una anciana de 82 años en un cruce de avenidas de Burgos

Una mujer de 82 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en la Avenida Islas Canarias, junto al cruce de la Avenida de Castilla y León, en Burgos, como ha informado el 112.

El suceso se ha producido a las 18:45 horas de la tarde y se ha dado aviso a la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado recursos.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico y personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Burgos.

En el lugar del suceso, los organismos de emergencias han atendido a la persona herida, esa mujer de 82 años que ha sido trasladada posteriormente, en la ambulancia de Emergencias Sanitarias al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.