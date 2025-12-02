Marina reparte mucha fortuna en Miranda: un cupón premiado con 35.000 euros

La ilusión ha vuelto a sonreír a Miranda de Ebro gracias al Cupón Diario de la ONCE, que en el sorteo del lunes 1 de diciembre dejó un premio de 35.000 euros en la localidad.

La responsable de repartir la suerte ha sido Marina Pilar Casas Ubierna, la “centinela de la ilusión” que entregó este premio a través de la venta de un boleto emitido por TPV en su punto de venta habitual, el quiosco situado en la Avenida de la República Argentina de Miranda de Ebro.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece cada día un premio mayor de 500.000 euros al número y serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número ganador.

El sorteo reparte también numerosos premios adicionales: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros tantos a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros para quienes acierten tres primeras o tres últimas cifras.

También premios de 6 euros para las dos primeras o dos últimas; y un reintegro de 2 euros para quienes acierten la primera o la última cifra del número premiado.

Actualmente, más de 20.000 agentes vendedores distribuyen los productos de juego de la ONCE en toda España, de los cuales 800 desarrollan su labor en Castilla y León.