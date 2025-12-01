Una colisión entre un patinete eléctrico y un turismo deja a un menor de 15 años herido en Burgos

Un menor de 15 años ha resultado herido tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico que se ha producido a las 18:52 horas de esta tarde de lunes, 1 de diciembre, en la calle Esteban Sáez de Alvarado, a la altura del número 43, en Burgos capital, como ha informado el Servicio de Emergencias.

Las mismas fuentes apuntan que se ha solicitado asistencia sanitaria para atender al conductor del patinete, un joven de 15 años y que se ha dado aviso, además, a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl.

En la provincia burgalesa, a eso de las 14:47 horas y en la Plaza Jardines de Don Diego, en Aranda de Duero, se ha informado también del atropello a una mujer de unos 75 años que iba en silla de ruedas.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Aranda de Duero, a la Policía Nacional a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar. Sin embargo, la mujer atropellada fue atendida en el lugar y rechazó el traslado hospitalario.