El tiroteo en Burgos deja a un dominicano en estado grave tras recibir cinco disparos por un posible ajuste de cuentas

Burgos sigue pendiente de lo que ocurrió en la tarde de este pasado jueves. En la calle Vitoria de Burgos, un hombre de 47 años, de origen dominicano, resultó gravemente herido tras recibir varios disparos.

El ataque se produjo alrededor de las 20:50 horas, a la altura de la confluencia con la calle Francisco Grandmontagne, cuando numerosas llamadas comenzaron a llegar al 112 alertando de varios disparos en la vía pública.

Según fuentes policiales, la víctima recibió cinco impactos de bala efectuados por un hombre que, tras vaciar el arma, una pistola corta, según las primeras pesquisas, emprendió la huida.

El herido fue atendido de inmediato por los servicios de emergencias y trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos, donde permanece ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El estallido de los disparos también afectó a una mujer de 50 años que, en plena confusión, sufrió un empujón y cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Fue atendida por los sanitarios y trasladada igualmente al hospital en una ambulancia de soporte vital básico.

Nada más conocerse el suceso, la Policía Nacional activó un amplio dispositivo que continúa operativo.

Los agentes mantienen bajo vigilancia las principales vías de entrada y salida de la ciudad con el objetivo de identificar y detener al presunto autor del tiroteo, que sigue en paradero desconocido.

Entre las ropas del herido se localizaron pequeñas cantidades de sustancia estupefaciente, un hallazgo que ha reforzado la principal línea de investigación, que apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer los vínculos entre víctima y agresor, así como los detalles previos al ataque.